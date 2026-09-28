संत प्रेमानंद के शिष्य की मौत कैसे हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने किया खुलासा, प्राइवेट पार्ट काटने की जांच जारी
वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की आत्महत्या के मामले में पुलिस गुप्तांग काटने की गुत्थी सुलझाने में जुटी है।
HighLights
प्रेमानंद शिष्य की आत्महत्या, गुप्तांग काटने की जांच जारी।
अत्यधिक रक्तस्राव मृत्यु का मुख्य कारण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
मोबाइल, खून के नमूने फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए।
संस, जागरण, वृंदावन : संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य के आत्महत्या के मामले में पुलिस गुप्तांग काटने की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। मृतक के खून के नमूने व मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को आशंका है कि मोबाइल से डाटा रिकवर होने के बाद स्थिति साफ हो सकेगी। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को कब्जे में लिया है। वहीं रविवार को शिष्य के गिरने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया है।
मध्य प्रदेश जबलपुर के नर्मदा बस्ती फरहदुली निवासी दीपक लोढ़ा दो वर्ष पहले वृंदावन आए और यहां संत प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया था। इसके बाद वह वृंदावन में ही रहकर साधु जीवन व्यतीत कर रहे थे।
वह संत प्रेमानंद के श्रीराधा केलिकुंज आश्रम से चंद कदम की दूरी पर राधावाटिका वाली गली में गुरुकृपा कुंज नामक बने चार मंजिला अपार्टमेंट में प्रेमानंद के शिष्य युगल नेही शरण के साथ रह रहे थे। शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे उन्होंने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली।
गुप्तांग काटने की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस
आत्महत्या से पूर्व उन्होंने कमरे में ग्राइंडर से अपना गुप्तांग काटा। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसमें सुबह 10.25 बजे रसिक दुलारी शरण कमरे से बाहर निकलते दिखाई दिए। गुप्तांग काटने से कपड़े खून से सने थे। कुछ देर कमरे के बाहर घूमे और फिर चौथी मंजिल की छत पर गए और वहां पर बैठ गए। इसके बाद 10 सेकंड के लिए जमीन पर लेट गए। फिर एकदम से उठे और 10.36 बजे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार को छत से गिरने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया।दीपक ने आत्महत्या की थी, लेकिन उन्होंने किन परिस्थितियों में ग्राइंडर से अपना गुप्तांग काटा, यह पुलिस के लिए अबूझ पहेली बनी है।
मृतक का फाइल फोटो।
फ्लैट में लगे सीसीटीवी के डीवीआर कब्जे में लिया
पुलिस ने अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को कब्जे में लिया है। साथ ही मृतक के खून के सैंपल और मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। दीपक ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। पुलिस को आशंका है कि अगर उन्होंने आत्महत्या से पूर्व वीडियो, फोटो या फिर चैट आदि को डिलीट किया होगा तो फोरेंसिक जांच के बाद डाटा रिकवर होने से स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी।
पुलिस ने अपार्टमेंट में रहने वाले कई साधकों से भी अलग-अलग पूछताछ की। साथ ही उनके भी मोबाइल की जांच की है। पुलिस के हाथ फिलहाल अभी कुछ नहीं लगा है।
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अत्यधिक रक्तश्राव से हुई शिष्य की मृत्यु
मृतक रसिक दुलारी शरण की मृत्यु के बाद हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का मुख्य कारण अत्यधिक रक्तश्राव बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के अलग अलग हिस्सों में आधा दर्जन चोटें पाई गई है। मृतक के सिर, हाथ पैर और कंधे पर भी चोटें पाई गई है। जो संभवतः ग्राइंडर से गुप्तांग काटने और अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण आई है। रिपोर्ट के अनुसार मृतक के पैर में पंजे के ऊपर की हड्डी टूटी हुई है। इसी तरह हाथ और सिर में भी गंभीर चोट है।