संत प्रेमानंद के शिष्य की मौत कैसे हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने किया खुलासा, प्राइवेट पार्ट काटने की जांच जारी

संस, जागरण, वृंदावन : संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य के आत्महत्या के मामले में पुलिस गुप्तांग काटने की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। मृतक के खून के नमूने व मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को आशंका है कि मोबाइल से डाटा रिकवर होने के बाद स्थिति साफ हो सकेगी। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को कब्जे में लिया है। वहीं रविवार को शिष्य के गिरने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया है।

मध्य प्रदेश जबलपुर के नर्मदा बस्ती फरहदुली निवासी दीपक लोढ़ा दो वर्ष पहले वृंदावन आए और यहां संत प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया था। इसके बाद वह वृंदावन में ही रहकर साधु जीवन व्यतीत कर रहे थे।

वह संत प्रेमानंद के श्रीराधा केलिकुंज आश्रम से चंद कदम की दूरी पर राधावाटिका वाली गली में गुरुकृपा कुंज नामक बने चार मंजिला अपार्टमेंट में प्रेमानंद के शिष्य युगल नेही शरण के साथ रह रहे थे। शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे उन्होंने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली।

गुप्तांग काटने की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस आत्महत्या से पूर्व उन्होंने कमरे में ग्राइंडर से अपना गुप्तांग काटा। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसमें सुबह 10.25 बजे रसिक दुलारी शरण कमरे से बाहर निकलते दिखाई दिए। गुप्तांग काटने से कपड़े खून से सने थे। कुछ देर कमरे के बाहर घूमे और फिर चौथी मंजिल की छत पर गए और वहां पर बैठ गए। इसके बाद 10 सेकंड के लिए जमीन पर लेट गए। फिर एकदम से उठे और 10.36 बजे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार को छत से गिरने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया।दीपक ने आत्महत्या की थी, लेकिन उन्होंने किन परिस्थितियों में ग्राइंडर से अपना गुप्तांग काटा, यह पुलिस के लिए अबूझ पहेली बनी है।