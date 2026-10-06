घर में पितरों के पुनर्जन्म के 4 बड़े संकेत, कहीं आपको भी तो नहीं दिख रहे?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पितरों और पुनर्जन्म को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी जीवन, मृत्यु और आत्मा की यात्रा के बारे काफी कुछ विस्‍तार से बताया गया है। धार्मिक आस्‍था के अनुसार यह भी कहा जाता है कि किसी परिवार से गहरा लगाव रखने वाली आत्मा उसी के कुल में दोबारा जन्म ले सकती है।

मान्यता अनुसार, परिवार में कुछ घटनाएं या संकेत दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें पितरों के पुनर्जन्म या आशीर्वाद से जोड़कर देखा जाता है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में, विशेषकर अध्याय 7 और 15 में, कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसमें कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताया गया है। चलिए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं।

पितृ पक्ष के आसपास बच्चे का जन्म धार्मिक मान्यताओं में पितृ पक्ष को पूर्वजों के स्मरण और श्राद्ध कर्म करने के लिए विशेष समय होता है। ऐसी मान्‍यता है कि यदि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद या पितृ पक्ष के आसपास किसी बच्चे का जन्म होता है, तो इसे कभी-कभी पूर्वज के पुनर्जन्म से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि यदि किसी पूर्वज का परिवार से गहरा मोह या कोई अधूरी इच्छा रह गई हो, तो उनका जन्म उसी परिवार या कुल में होने की संभावना मानी जाती है।

बच्चे का परिवार से खास लगाव यह भी माना जाता है कि यदि कोई बच्चा जन्म से ही परिवार के किसी विशेष सदस्य से असाधारण रूप से बहुत गहरा जुड़ाव रखता है, इसे भी पुनर्जन्म का संकेत माना जा सकता है। कई बार लोग बच्चों के चेहरे, हाव-भाव, बोलने के तरीके या आदतों में परिवार के किसी दिवंगत सदस्य की समानता महसूस करते हैं। बच्चे की कुछ आदतें भी घर के बुजुर्गों को पुराने सदस्य की याद दिला सकती हैं। इसे भी आप एक महत्‍वपूर्ण संकेत मान सकते हैं।

सपने में बार-बार दिखाई देना गरुड़ पुराण के अनुसार सपनों को भी पूर्वजों से जुड़े संकेतों के रूप में देखा जाता है। अगर कोई दिवंगत परिजन बार-बार सपने में दिखाई दे और शांत या प्रसन्न नजर आए, तो यह भी इस ओर एक इशारा ही होता है कि कोई पितर वापस से उसी परिवार में जन्म लेने वाला है, जिस परिवार में वह पहले सदस्य था। वहीं, यदि सपने में पूर्वज दुखी या परेशान दिखाई दें, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए।