पितृ पक्ष में चींटियों को आटा क्यों डालते हैं? गरुड़ पुराण में छिपा है ये हैरान करने वाला रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, पितृ पक्ष का समापन 10 अक्टूबर को होगा। पितृ पक्ष की अवधि में पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष में इन अनुष्ठानों को करने से नाराज पितर प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष की समस्या दूर होती है।

इसके अलावा पितृ पक्ष में पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का भी विधान है। श्राद्ध कर्म के दौरान गाय, कुत्ते और कौए के साथ-साथ चींटियों के लिए भी भोजन का अंश निकाला जाता है। अक्सर लोग पितृ पक्ष के दौरान चींटियों के लिए दाना या आटा डालते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से इसके पीछे की वजह बताते हैं।

क्या है वजह? गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद व्यक्ति के कर्मों के आधार पर आत्माएं विभिन्न योनियों में जाती हैं। अगर कोई पूर्वज अपने कर्मों के कारण कीट-पतंग या किसी सूक्ष्म योनि में भटक रहा है, तो पितृ पक्ष के दौरान चींटियों को डाला गया आटा सीधे उन्हें प्राप्त होता है और उन्हें असीम तृप्ति देता है। इसी वजह से पितृ पक्ष की अवधि में चींटियों को दाना डालने का विशेष विधान है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिपीलिका बलि सनातन धर्म में पंचबली कर्म का ही एक हिस्सा है। पितृ पक्ष के समय गाय, कुत्ते, कौए और देवताओं के साथ-साथ चींटियों के लिए भी अन्न निकाला जाता है, जिसे पिपीलिका बलि के नाम से जाना जाता है। चींटियों को दाना डालना इस बात का प्रतीक है कि श्राद्ध का अन्न ब्रह्मांड के हर छोटे-बड़े जीव तक पहुंचना चाहिए।

सुख-समृद्धि में होती है वृद्धि आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को डालने से घर में सुख-शांति का वास होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसका सीधा प्रभाव परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ता है। इसके अलावा, जीवन में कई सकारात्मक और बड़े बदलाव भी आते हैं।