शारदीय नवरात्र 2026: बिजी रूटीन में नहीं मिल रहा पूजा का समय? सोने से पहले 11 बार पढ़ें यह 1 श्लोक

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र 2026 की भव्य शुरुआत हो चुकी है। आज नवरात्र का दूसरा दिन जो मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी जिन्हें संयम, त्याग, तप और दृढ़ संकल्प की देवी हैं।

इस नवरात्र मां दुर्गा को प्रसन्न कर आप अपने आने वाले भविष्य के लिए मंगल कामना कर सकते हैं। माना जाता है कि, दुर्गा पूजा (Durga Puja 2026) के पावन मौके पर दिन के समय जितनी पवित्रता बनी रहती है, उतनी ही रात को भी, क्योंकि मां दुर्गा को रात्रि बेहद पसंद है।

दुर्गा सप्तशती से जुड़ा खास श्लोक नवरात्र 2026 पर जो लोग मां 'दुर्गा सप्तशती' का पाठ नहीं कर सकते हैं, उन्हें हर रात को सोने से पहले मां दुर्गा के एक खास मंत्र का जाप अवश्य करना ही चाहिए। 'दुर्गा सप्तशती' ग्रंथ में वर्णित मां के इस पवित्र मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को रोग, दोष, कष्ट, बाधा और जीवन की तमाम उलझनों से मुक्ति मिलती है। मां दुर्गा का पवित्र श्लोक माना जाता है कि नवरात्र के दौरान दिन से अधिक रात्रि पूजा, ध्यान और साधना काम करती है, क्योंकि इस दौरान आसपास का वातावरण बेहद शांत होता है और मां दुर्गा की साधना को आसान बनाता है।