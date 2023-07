Sawan Somvar vrat: सावन माह में महादेव को प्रसन्न करने के लिए ऐसे करें व्रत, पूजा का मिलेगा पूरा फल

Sawan 2023 सावन का पवित्र महीना चल रहा है ऐसे भी लोग भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा और व्रत आदि करते हैं। सावन में रखे गए उपवास से न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है बल्कि इससे सेहत भी अच्छी बनी रहती है।

Sawan 2023 सावन माह के व्रत की पूजा विधि।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, अध्यात्म। Sawan 2023: इस वर्ष यानी 2023 में सावन का महीना और भी विशेष होने वाला है क्योंकि अधिकमास के कारण साल 2023 के सावन में कुल 8 सावन के सोमवार रहेंगे। सावन में व्रत करने का बहुत महत्व है। इस दौरान व्रत के कुछ तरीके बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस तरह करें व्रत की शुरुआत सावन में सोमवार के व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। घर या मंदिर में शिवलिंग पर जल में गंगाजल डालकर जलाभिषेक करें। फिर भगवान शिव को पंचामृत चढ़ाएं। सफेद चंदन से शिवलिंग पर दाएं हाथ की तीन अंगुलियों से त्रिपुण बनाएं, अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। व्रत करने के बाद भगवान श्री गणेश जी, भगवान शिवजी, माता पार्वती व नन्दी देव की पूजा अवश्य करें। इसके बाद सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करें। ये है पूजन सामग्री पूजन सामग्री में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मोली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बेलपत्र, भांग, आक-धतूरा, कमल गट्टा, प्रसाद, पान-सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा, दक्षिणा चढ़ाया जाता है। इन चीजों का न करें सेवन श्रावण माह में दूध, शकर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, प्याज, लहसुन, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो उसे व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत या उपवास में सूर्यास्त तक निराहार रहा जाता है और नमक का सेवन नहीं किया जाता केवल सेंधा नमक का सेवन ही मान्य है। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

Edited By: Suman Saini