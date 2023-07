Satyanarayan Katha: सत्यनारायण कथा कराने से मिलते हैं कई लाभ, जानें पूजन विधि

Satyanarayan Katha घर में सत्यनारायण की कथा कराने से सुख-समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाओं की पूरी होती हैं। साथ ही इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुख और दरिद्रता का नाश होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि जब भी सत्यनारायण की कथा कराएं तो आस-पास के सभी लोगों को आमत्रिंत करें।

Satyanarayan Katha सत्यनारायण कथा कराने के लाभ।

