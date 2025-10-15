Rama Ekadashi 2025: रमा एकादशी के दिन राशि हिसाब से करें इन मंत्रों का जप, दूर होगी हर परेशानी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन भगवान मधुसूदन और मां लक्ष्मी की पूजा और सेवा की जाती है।

