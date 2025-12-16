Ganesh Chalisa: गणेश चालीसा का सही विधि से करें पाठ, दूर होंगी सभी बाधाएं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश (Lord Ganesha) की पूजा से ही होती है, क्योंकि वह 'प्रथम पूज्य' देव हैं। इसके साथ ही गणेश जी 'विघ्नहर्ता' भी कहलाते हैं। बुधवार का दिन विशेष रूप से गणपति बप्पा की पूजा के लिए समर्पित माना गया है। इस दिन पर पूरे विधि-विधान के साथ श्री गणेश चालीसा (Shree Ganesh Chalisa) का पाठ करने से साधक को जीवन में अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके पाठ का सही तरीका क्या है।