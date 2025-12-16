Ganesh Chalisa: गणेश चालीसा का सही विधि से करें पाठ, दूर होंगी सभी बाधाएं
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश (Lord Ganesha) की पूजा से ही होती है, क्योंकि वह 'प्रथम पूज्य' देव हैं। इसके साथ ही गणेश जी 'विघ्नहर्ता' भी कहलाते हैं। बुधवार का दिन विशेष रूप से गणपति बप्पा की पूजा के लिए समर्पित माना गया है। इस दिन पर पूरे विधि-विधान के साथ श्री गणेश चालीसा (Shree Ganesh Chalisa) का पाठ करने से साधक को जीवन में अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके पाठ का सही तरीका क्या है।
गणेश चालीसा पाठ की सही विधि (Correct Way to Recite Ganesh Chalisa)
- गणेश चालीसा पढ़ने के लिए सबसे उत्तम समय बुधवार का माना गया है। इस दिन पर आप सुबह स्नान के बाद या फिर शाम के समय पूजा में भी इसका पाठ कर सकते हैं।
- गणेश चालीसा पाठ के लिए सबसे पहले स्नान आदि से निवृत हो जाएं।
- इसके बाद हरा या फिर लाल आसन बिछाएं और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें।
- गणेश जी को दूर्वा (हरी घास) अति प्रिय है। ऐसे में पाठ शुरू करने से पहले उन्हें 21 दूर्वा की गांठ अर्पित करें।
- पाठ पूरा होने का बाद विधि-विधान से गणेश जी की पूजा करें और उन्हें मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।
- गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं।
- इस तरीके से पाठ करने से काम में आ रही सभी तरीके की बाधाएं दूर होती हैं।
गणेश चालीसा के चमत्कारी लाभ (Benefits of Ganesh Chalisa)
- गणेश जी को 'विघ्नहर्ता' भी कहा जाता है। ऐसे में रोजाना या बुधवार के दिन विधि-विधान से गणेश चालीसा का पाठ करने से आपके बिगड़े हुए काम बनने (Removal of Obstacles) लगते हैं।
- विद्यार्थियों के लिए गणेश चालीसा का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इससे शिक्षा (Success in Education) के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में विद्यार्थियों को रोज गणेश चालीसा पढ़नी चाहिए।
- कर्ज से मुक्ति के लिए भी गणेश चालीसा का पाठ करना उत्तम माना गया है। इसके लिए बुधवार को पाठ करें और गणेश जी को गुड़-धनिया का भोग लगाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति (Financial Stability) में सुधार आ सकता है।
- नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
