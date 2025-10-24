जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व पर हर तरफ उत्‍सवी माहौल है। आस्‍था और पवित्रता हर तरफ दिख रही है। पटना नगर निगम गंगा घाटों को चकाचक करने के साथ शहर के अन्‍य तालाबों के घाटों को भी दुरुस्‍त कर रहा है। व्रतियों को गंगाजल लाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसको लेकर शुक्रवार को गंगा जल पहुंचाने की शुरुआत की गई।

प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर, जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम, नगर आयुक्त यशपाल मीणा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, डीडीसी समीर सौरभ आदि ने जेपी सेतु घाट से हरी झंडी दिखाकर गंगा जल भरे टैंकरों को रवाना किया। ये टैंकर गंगा नदी से शुद्ध जल लेकर नगर निगम के सभी छह अंचलों के वार्डों के गली-मोहल्‍ले में पहुंचेंगे ताक‍ि घर में ही व्रत‍ियों को गंगा जल म‍िल सके।

नगर आयुक्‍त ने बताया क‍ि हर अंचल के लिए दो-दो टैंकर समर्पित किए गए हैं, निगमकर्मियों की देखरेख गंगाजल वितरण का कार्य किया जाएगा। नगर निगम द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि जिन छोटे तालाबों या कृत्रिम जलाशयों में श्रद्धालु अर्घ्य देंगे, उनमें भी गंगाजल डाला जाएगा, जिससे छठ महापर्व की पवित्रता और आस्था बनी रहे। नगर आयुक्‍त ने कहा कि छठ महापर्व लोक आस्था का प्रतीक है। श्रद्धालुओं को गंगाजल के लिए कठिनाई न झेलनी पड़े, यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। यह पहल श्रद्धा, स्वच्छता और सुविधा का अद्भुत संगम है।