Bhog Ke Niyam: ये हैं देवी-देवताओं के प्रिय भोग, अर्पित करने से पूरी होती है हर मनोकामना

Bhog Ke Niyam पूजा के बाद भोग लगाना बेहद जरूरी माना जाता है। इसके बिना कोई भी पूजा अधूरी समझी जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि प्रत्येक देवी-देवता को कोई-न-कोई प्रिय भोग जरूर होता है। देवी-देवताओं को उनकी पसंद के अनुसार भोग अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कि भगवान को कौन-सा भोग लगाने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं।

Bhog Ke Niyam देवी-देवताओं के प्रिय भोग।

Your browser does not support the audio element.