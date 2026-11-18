धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज 18 नवंबर, बुधवार के दिन आंवला नवमी जिसे 'अक्षय नवमी' के नाम से भी जाना जाता है, का पर्व मनाया जा रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आंवले के पेड़ की पूजा करने और उसके नीचे बैठकर खाने की परंपरा निभाई जाती है। मान्यता है कि आज के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है।

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु का निवास स्थान आंवले के पेड़ में होता है। ऐसे में इस पूरी अवधि में सुबह-शाम आंवले के पेड़ के नीचे दीपदान करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप आंवला नवमी पर दीपदान करना चाहते हैं, तो कुछ खास बातों का पालन जरूर करें।

हिंदू धार्मिक मान्यताओं के आधार पर आंवले का दीपदान करने से जीवन में सुख-समृद्धि, आरोग्य और अक्षय पुण्य फल (यानी कभी न खत्म होने वाला पुण्य) मिलता है। आंवले का दीपदान करने के लिए सामग्री आंवला नवमी पर दीपदान करने के लिए आपको भारी-भरकम सामग्री की बजाय सिर्फ सामान्य चीजों का इस्तेमाल करना है, जो आपको आसानी से मिल जाएगी। 5, 7, 11 आंवले

शुद्ध देसी घी

रूई की बाती

एक साफ पूजा की थाली

फूल और पूजा सामग्री आंवले के दीपक कैसे बनाएं? सबसे पहले तो आंवले को अच्छी तरह से साफ कर लें। चाकू की मदद से हर एक आंवले को बीच में सावधानीपूर्वक खोखला कर लें। इसके बाद इनमें घी भरें। रूई की बाती घी में डुबाएं। सभी दीपकों को पूजा की थाली में सजा लें। इसके बाद श्रीहरि विष्णु के सामने सभी आंवले के दीपक जलाएं। फूल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए श्रद्धापूर्वक दीपदान करना चाहिए। आंवले के दीपक से भगवान विष्णु की आरती कैसे करें? आंवले के दीपक से भगवान विष्णु की आरती इस क्रम में करें। श्रीचरणों में 4 बार घुमाएं

नाभि पर 2 बार घुमाएं

श्रीमुख पर 3 बार घुमाएं

सर्वांग पर 7 बार घुमाएं दीपदान और पूजा के दौरान हमेशा भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना है। श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्रीहरि का स्मरण करना है।