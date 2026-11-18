धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आंवला नवमी हिंदू धर्म के सबसे खास दिनों में से एक मानी जाती है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के हिसाब से हर वर्ष कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के मौके पर यह त्योहार मनाया जता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है।

इस दिन किया गया दान-पुण्य कर्म बेहद शुभ माना जाता है। भारत के कुछ स्थानों पर इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा भी निभाई जाती है। इसके साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े और पैसों का दान करना भी शुभ माना जाता है।

अक्षय नवमी 2026 की तारीख हिंदू पंचांग के हिसाब से इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 18 नवंबर यानी आज सुबह 6 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, इस तिथि का समापन अगले दिन 19 नवंबर 2026, गुरुवार को सुबह 7 बजकर 5 मिनट पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से इस साल अक्षय नवमी का पर्व 18 नवंबर को है।

अक्षय नवमी 2026 पूजा के लिए शुभ मुहूर्त अक्षय नवमी क्यों मनाई जाती हैं? पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, अक्षय नवमी हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मनाई जाती है। इसमें 'अक्षय' का मतलब है, जिसका कभी भी नाश न हो या जो हमेशा बना रहे। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूजा-पाठ, जप-तप और दान-पुण्य का फल कभी भी खत्म नहीं होता है। यही कारण है कि इसे अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है।