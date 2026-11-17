अक्षय नवमी पर जप, तप, दान का मिलेगा अक्षय पुण्य, जान लें महात्म्य और तिथि
सनातन धर्म का महापर्व अक्षय नवमी या आंवला नवमी 18 नवंबर को मनाई जाएगी, जिसमें जप, तप और दान से ...और पढ़ें
HighLights
अक्षय नवमी 18 नवंबर को, जप-तप-दान से मिलता अक्षय पुण्य।
आंवले के वृक्ष की पूजा, परिक्रमा से पापों का नाश, पितरों को मुक्ति।
त्रेतायुग का आरंभ, भगवान विष्णु का वास आंवले की जड़ में।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। सनातन धर्म में प्रकृति व अध्यात्म के समन्वय का महापर्व अक्षय नवमी या आंवला नवमी 18 नवंबर, बुधवार को मनायी जाएगी। इस दिन किया गया जप, तप, दान और तर्पण कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि जन्म-जन्मांतर तक अक्षय पुण्य प्रदान करता है। आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर सात्विक भोजन ग्रहण करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. विनय कुमार पांडेय ने बताया कि कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि 17 नवंबर की रात्रि एक बजकर 21 मिनट पर आरंभ होगी और 18 नवंबर की रात्रि दो बजकर 12 मिनट तक व्याप्त रहेगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार बुधवार को ही यह पावन पर्व मनाया जाएगा।
इस दिन प्रातः काल से लेकर दोपहर एक बजकर 46 मिनट तक आंवला पूजन करना विशेष रूप से फलदायी रहेगा। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अक्षय नवमी को त्रेतायुग के आरंभ की तिथि माना जाता है। पद्मपुराण और स्कंद पुराण के अनुसार आंवले के वृक्ष की जड़ में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है, जबकि इसमें तुलसी और बेल दोनों के दिव्य गुण समाहित हैं।
मान्यता है कि माता लक्ष्मी ने जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ आराधना करने की इच्छा की थी, तब आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन आंवले के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा कर जल अर्पित करने और षोडशोपचार विधि से पूजन करने से समस्त पापों का नाश होता है और पितरों को मुक्ति मिलती है। पूजन के उपरांत कुष्मांड यानी पेठे में स्वर्ण, रजत या द्रव्य रखकर गुप्त दान करने से वंश वृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है।