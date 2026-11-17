जागरण संवाददाता, वाराणसी। सनातन धर्म में प्रकृति व अध्यात्म के समन्वय का महापर्व अक्षय नवमी या आंवला नवमी 18 नवंबर, बुधवार को मनायी जाएगी। इस दिन किया गया जप, तप, दान और तर्पण कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि जन्म-जन्मांतर तक अक्षय पुण्य प्रदान करता है। आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर सात्विक भोजन ग्रहण करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. विनय कुमार पांडेय ने बताया कि कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि 17 नवंबर की रात्रि एक बजकर 21 मिनट पर आरंभ होगी और 18 नवंबर की रात्रि दो बजकर 12 मिनट तक व्याप्त रहेगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार बुधवार को ही यह पावन पर्व मनाया जाएगा।

इस दिन प्रातः काल से लेकर दोपहर एक बजकर 46 मिनट तक आंवला पूजन करना विशेष रूप से फलदायी रहेगा। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अक्षय नवमी को त्रेतायुग के आरंभ की तिथि माना जाता है। पद्मपुराण और स्कंद पुराण के अनुसार आंवले के वृक्ष की जड़ में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है, जबकि इसमें तुलसी और बेल दोनों के दिव्य गुण समाहित हैं।