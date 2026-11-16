अक्षय नवमी: पुण्य और सेहत का डबल वरदान! जानिए आंवला पूजा का शुभ मुहूर्त और गुप्त दान का रहस्य

जागरण संवाददाता, उदवंतनगर। अक्षय नवमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष यह पर्व 18 नवंबर यानी बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अक्षय फल की प्राप्ति होती है।

हिंदू शास्त्रों के अनुसार, अक्षय नवमी से सतयुग का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान, स्नान और पूजा का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता; यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू शास्त्रों में आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसकी पूजा से सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आंवले को अत्यंत पवित्र वृक्ष माना जाता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवला विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। आयुर्वेद में इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला और पाचन सुधारक माना गया है।

पूजा के साथ-साथ इसका सेवन स्वास्थ्य लाभ देता है। इसके पूजन से जहां पितरों को शांति मिलती है, वहीं परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अक्षय नवमी पर नदी स्नान व गुप्त दान सहित कुष्मांड (पेठा/भतुआ) व सप्तधान्य (सात अनाज) दान का विशेष महत्व है।