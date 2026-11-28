धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारत में भगवान हनुमान के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन ओडिशा के पुरी में एक ऐसा अनोखा मंदिर है, जिसकी मान्यता और कहानी लोगों को हैरान कर देती है।

इस मंदिर में भगवान हनुमान बेड़ियों में बंधे हुए विराजमान हैं। यही वजह है कि इसे बेड़ी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को दरिया महावीर मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं हनुमान जी को पुरी की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। आइए जानते हैं इस अनोखे मंदिर की खासियत और इसके पीछे की धार्मिक कथा।

कहां स्थित है बेड़ी हनुमान मंदिर? बेड़ी हनुमान मंदिर ओडिशा के प्रसिद्ध धार्मिक शहर पुरी में स्थित है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ के धाम के पास समुद्र तट की ओर जाने वाले क्षेत्र में है। यहां भगवान हनुमान को विशेष रूप में पूजा जाता है। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा बेड़ियों से बंधी हुई दिखाई देती है। इसी अनोखी प्रतिमा के कारण यह मंदिर देशभर में प्रसिद्ध है।

क्यों बेड़ियों में बांधे गए हनुमान जी? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन समय में पुरी में समुद्र की लहरों का प्रकोप काफी बढ़ जाता था। समुद्र का पानी आगे बढ़कर नगर और भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए खतरा पैदा करता था। इससे परेशान होकर भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को पुरी की रक्षा करने का दायित्व सौंपा।

मान्यता है कि जैसे ही हनुमान जी अपना स्थान छोड़ते, समुद्र की लहरें फिर से उफान मारने लगती थीं। इससे पुरी नगर और भगवान जगन्नाथ के मंदिर को नुकसान पहुंचने का डर रहता था। इस समस्या को देखते हुए भगवान जगन्नाथ ने एक विशेष उपाय किया। उन्होंने हनुमान जी को बेड़ियों में बांध दिया, ताकि वे अपने निर्धारित स्थान पर बने रहें और पुरी धाम की रक्षा करते रहें। इसी घटना के बाद उनका नाम बेड़ी हनुमान पड़ गया।

सोने की बेड़ियों का क्या है महत्व? इस मंदिर से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताओं और कथाओं में हनुमान जी को सोने की बेड़ियों में बंधा बताया जाता है। हालांकि, कुछ स्थानीय विवरणों में लोहे की बेड़ी या रस्सी का भी उल्लेख मिलता है।

भक्तों के लिए इन बेड़ियों का महत्व केवल एक बंधन तक सीमित नहीं है। इसे भगवान जगन्नाथ और हनुमान जी के बीच प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। यह कथा बताती है कि भगवान अपने भक्तों को कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपते हैं।

दरिया महावीर क्यों कहलाते हैं हनुमान जी? समुद्र को संस्कृत और धार्मिक परंपराओं में दरिया या सागर से भी जोड़ा जाता है। पुरी में समुद्र की लहरों से रक्षा करने की मान्यता के कारण हनुमान जी को दरिया महावीर कहा जाता है। यहां भक्त उन्हें संकटमोचन और पुरी धाम का रक्षक मानकर पूजा करते हैं।