धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है ओडिशा में स्थित भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर। इसे जगन्नाथ पुरी या पुरुषोत्तम धाम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, जगन्नाथ पुरी को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। मान्यता है कि यहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।

स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का नाम लेने, उनके दर्शन करने और उनकी रथ यात्रा में शामिल होने से भक्त को विशेष पुण्य मिलता है। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। चालिए जगन्नाथ पुरी मंदिर से जुड़े एक प्रमुख सेवायत और विद्वान पंडित माधव चंद्र महापात्रा से जानते हैं क्‍यों जगन्‍नाथ पुरी चारों धामों में सबसे महत्‍वपूर्ण धाम माना गया है।

चारों धाम से जुड़ा भगवान विष्णु का खास रहस्य हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा का विशेष महत्व है। ये चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ पुरी और रामेश्वरम हैं। एक प्रचलित धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन चारों धामों का संबंध भगवान विष्णु की दैनिक दिनचर्या से है।

बद्रीनाथ धाम: उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु के स्नान करने का स्थान माना जाता है।

द्वारका धाम: गुजरात में स्थित द्वारका को भगवान के वस्त्र धारण करने का स्थान कहा जाता है।

जगन्नाथ पुरी: ओडिशा में स्थित इस धाम को भगवान विष्णु के भोजन ग्रहण करने का स्थान माना जाता है।

रामेश्वरम धाम: तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम को भगवान के विश्राम करने का स्थान बताया जाता है। महाप्रसाद को क्यों माना जाता है इतना पवित्र? जगन्नाथ पुरी मंदिर में भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग को महाप्रसाद कहा जाता है। यहां का महाप्रसाद भक्तों के लिए बेहद खास होता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मन शुद्ध होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है।

मंदिर के चार प्रमुख द्वार हैं, जिन्हें सिंह द्वार, अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार और हस्ति द्वार के नाम से जाना जाता है। इन द्वारों को अलग-अलग प्रतीकों और धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा जाता है। बैसी पहाचा यानी 22 सीढ़ियों का धार्मिक महत्व जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालुओं को 22 सीढ़ियां दिखाई देती हैं। इन्हें बैसी पहाचा कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, ये सीढ़ियां मनुष्य के जीवन की कठिनाइयों और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक हैं।

कहा जाता है कि इन सीढ़ियों को पार करते समय भक्त को अपने मन के अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह जैसी बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। इस तरह ये सीढ़ियां आत्मशुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण का संदेश देती हैं।

भगवान जगन्नाथ की आंखों और ब्रह्म पदार्थ का रहस्य भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा की सबसे खास बात उनकी बड़ी और गोल आंखें हैं। उनकी आंखों में पलकें नहीं दिखाई देतीं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, ये आंखें भगवान की संसार पर उनकी निरंतर कृपा का प्रतीक हैं।

इसके अलावा मंदिर की नवकलेवर परंपरा भी बहुत रहस्यमयी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। पंडित जी बताते हैं, " इस परंपरा में विशेष अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाएं बदली जाती हैं। इस दौरान पुरानी प्रतिमाओं से एक विशेष तत्व, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, नई प्रतिमाओं में स्थानांतरित करने की परंपरा है। इसकी वास्तविक प्रकृति को गोपनीय रखा जाता है।"

जगन्नाथ पुरी के दर्शन से क्या मिलता है संदेश? जगन्नाथ पुरी केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और समानता का बड़ा केंद्र है। यहां की परंपराएं मनुष्य को अहंकार छोड़ने, दूसरों के प्रति प्रेम रखने और भगवान के प्रति समर्पित रहने की सीख देती हैं।