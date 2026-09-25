मस्तक पर तीसरा नेत्र, गले में सर्प... मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर का वो अद्भुत रहस्य जो इसे बनाता है सबसे खास

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने से भक्त के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। लोग बप्पा के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं।

वैसे तो देशभर में भगवान गणेश को समर्पित कई मंदिर हैं, लेकिन बप्पा का एक ऐसा मंदिर है, जहां दाईं सूंड वाले गणेश जी विराजमान हैं। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि यहां आने वाले हर भक्त की मुरादें बप्पा पूरी करते हैं। हम बात कर रहे हैं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में, जो आस्था का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं इस मंदिर के रहस्यों के बारे में।

बेहद खास है मंदिर भगवान गणेश को समर्पित सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई के प्रभादेवी इलाके में स्थित है। भगवान गणेश की मूर्ति में उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है, जिसका शास्त्रों में अत्यंत विशेष महत्व है। भगवान गणेश के मस्तक पर तीसरा नेत्र है और गले में एक सर्प लिपटा हुआ है। इस मंदिर की एक यह भी विशेषता है कि भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान हैं। इसलिए इस मंदिर में गणपति के साथ उनकी पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के भी दर्शन होते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है।

(Image Credit- Instagram) बप्पा करते हैं सभी मुरादें पूरी इस मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर-दूर से आते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जो भक्त सच्चे मन से बप्पा के दरबार में आता है, तो प्रभु उसकी सभी मुरादें पूरी करते हैं और भक्त पर गणेश जी की कृपा बरसती है।