गणपति विसर्जन में बप्पा की प्रतिमा का अंग टूट जाए तो न हों परेशान! तुरंत करें यह 1 काम, नहीं लगेगा कोई दोष

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम है और लोग बप्पा की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। पूरे 10 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव 25 सितंबर को समाप्त हो जाएगा और इस दिन गणपति बप्पा की विदाई की जाएगी।

इस उत्सव के दौरान लोग गणपति बप्पा की पूजा करते हैं और उन्हें उनकी पसंद के अनुसार ही भोग अर्पित करते हैं। यही नहीं इन दिनों में लोग अपने संकल्प के अनुसार ही गणपति का विसर्जन डेढ़, 3, 5, 7 या ग्यारहवें दिन करते हैं।

विसर्जन के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं और भक्तजन उन्हीं नियमों का पालन करते हुए ही बप्पा की विदाई करते हैं। कई बार विसर्जन से पहले गणपति की प्रतिमा का कोई हिस्सा गलती से टूट जाता है या खंडित हो जाता है, तो मन में कई तरह की शंकाएं आने लगती हैं। ऐसा लगता है कि कहीं यह कोई अशुभ संकेत तो नहीं है? आइए आपको बताते हैं कि अगर विसर्जन से पहले गणपति प्रतिमा खंडित हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए?

गणपति विसर्जन से पहले प्रतिमा खंडित हो जाए तो क्या करें? पूरे 10 दिनों तक पूजन करने के बाद विसर्जन के समय यदि गणपति की प्रतिमा खंडित हो जाए तो आपको घबराना नहीं चाहिए। ऐसे में आप गणपति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और आंखें बंद करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। आपको भूलकर भी खंडित हिस्से को कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए।

अगर आप गलती से भी गणपति की प्रतिमा के किसी खंडित हिस्से को कूड़े या किसी ऐसे स्थान पर फेंकते हैं जहां उनका अपमान हो, तो ऐसे में पूजा का फल नहीं मिलता है। आपको खंडित प्रतिमा का भी श्रृंगार करके और उन्हें नारियल और फूल अर्पित करने के बाद विसर्जित करना चाहिए। अगर आप सच्चे ह्रदय से गणपति से क्षमा मांगते हैं, तो आपको पूजा के शुभ फल जरूर मिलते हैं। क्या खंडित गणपति प्रतिमा की पूजा की जा सकती है? आमतौर पर ज्योतिष में यही सलाह दी जाती है कि खंडित मूर्ति की पूजा न करें, लेकिन अगर बप्पा की प्रतिमा विसर्जन से पहले खंडित हो जाए, तो आपको उनकी पूजा वैसे ही करनी चाहिए जो आमतौर पर आप विसर्जन के समय करते हैं। इस मूर्ति के खंडित हिस्से को भी आप सम्मान पूर्वक उठाएं और बप्पा की मूर्ति के साथ उसे भी रखें और फिर पूरी प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाएं।