गणेश चतुर्थी 2026: जानिए अपनी राशि के अनुसार किस रंग की गणपति मूर्ति लाएं घर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। क्या होगा अगर आप अपनी गणपति मूर्ति का रंग अपनी राशि अनुसार चुन सके। गणेश चतुर्थी के दौरान भक्त पारंपरिक रूप से मूर्ति के रूप, पूजा अनुष्ठानों और प्रसाद पर तो ध्यान देते हैं लेकिन हिंदू पूजा में रंगों का भी खास महत्व होता है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अलग-अलग रंग ग्रहों और उनके गुण से जुड़े होते हैं। इस साल गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026, को है और चंद्रमा तुला राशि में स्थित है। मेष और वृषभ राशि वाले किस रंग की गणेश मूर्ति लाए? मेष राशि का स्वामी मंगल को माना जाता, जिनका संबंध लाल रंग से जुड़ा है। माना जाता है कि, लाल गणपति साहस, कार्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, जो बाधाओं पर काबू पाने के लिए जाने जाते हैं। मेष राशि के लोगों को इस गणेश चतुर्थी अपने घर में लाल रंग के गणपति को स्थापित करना चाहिए।

वृषभ राशि के जातकों को इस गणेशोत्सव अपने घर में क्रीम या नरम गुलाबी रंग की गणेश प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। यह रंग शुक्र को दर्शाता है, जो वृषभ राशि पर शासन करते हैं। ये रंग आराम, सुंदरता, सद्भाव और स्थिरता से जुड़ा माना जाता है।

मिथुन और कर्क राशि के लिए कौन-सा रंग शुभ? मिथुन राशि के जातकों को अपने घर में हरे रंग की गणेश प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए। हरा रंग मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह से जुड़ा माना जाता है। इस गणेश चतुर्थी इस रंग की प्रतिमा स्थापित करने से बुद्धिमत्ता, संचार, सीखने और व्यवसाय से जुड़े मामलों में लाभ मिलता है।

कर्क राशि का स्वामी चंद्र को कहा जाता है, तो इस हिसाब से इस राशि के लोगों को अपने घर में सफेद रंग की गणेश प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सफेद गणपति को शांति, पवित्रता, भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक सद्भाव से जोड़ा जाता है।

सिंह और कन्या राशि के लिए कौन-सा रंग बेहतर? सिंह राशि पर सूर्य का शासन होता है, इसलिए गणेश चतुर्थी के मौके पर इन्हें अपने घर में नारंगी, केसरिया या नरम सोने जैसी रंग की गणेश प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए। ये रंग आत्मविश्वास, जीवन शक्ति, नेतृत्व और आंतरिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है।

कन्या राशि पर बुध का शासन होता है, इस हिसाब से इस राशि के लोगों को गणेश चतुर्थी पर अपने घर में हरे रंग की गणेश प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। हरे रंग की प्रतिमा इनके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।

तुला और वृश्चिक राशि के लिए कौन-सा रंग शुभ? तुला राशि पर शुक्र का शासन होता है, इस हिसाब से इस राशि के लोगों को अपने घर में गुलाबी और पेस्टल नीले रंग की गणेश प्रतिमा लानी चाहिए। ये रंग सौंदर्य, रिश्ते, संतुलन और शांति से जुड़े माने जाते हैं। गणेश चतुर्थी 2026 के दौरान तुला राशि में चंद्रमा की उपस्थिति त्योहार को और भी शुभ बना देगी।