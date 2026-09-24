उज्जैन के बड़ा गणेश मंदिर में हैं चमत्कारी गणपति बप्पा, यहां का रक्षासूत्र बांधने से पूरी होती हैं मनोकामनाएं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी होने के साथ-साथ कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। इन्हीं में से एक है बड़ा गणेश मंदिर, जो श्री महाकालेश्वर मंदिर के पास ही स्थित है। इस मंदिर में भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा स्‍थापित है। माना जाता है कि यहां सच्चे मन से गणपति बप्पा के दर्शन करने और रक्षासूत्र बंधवाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैसे तो पूरे वर्ष भर ही इस मंदिर में भक्‍तों का तांता लगा रहता है, मगर गणेश उत्‍सव के दौरान यहां पर भक्‍तों की बप्‍पा से मिलने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगती हैं।

इस मंदिर की से जुड़े कुछ विशेष तथ्‍य चलिए हम आपको बताते हैं, जो आपको भी मंदिर में एक बार आकर गणपति के दर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगे। 18 फीट ऊंची है भगवान गणेश की प्रतिमा बड़ा गणेश मंदिर की सबसे खास बात यहां स्थापित भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा है। यह प्रतिमा करीब 18 फीट ऊंची बताई जाती है। उज्जैन आने वाले कई श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के बाद बड़ा गणेश मंदिर में विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं।

खास सामग्री से बनी है गणपति बप्पा की प्रतिमा बड़ा गणेश मंदिर की प्रतिमा से जुड़ी एक खास मान्यता यह भी है कि भगवान गणेश की इस विशाल प्रतिमा को सीमेंट से नहीं बनाया गया है। इसे गुड़, मेथी दाने, ईंट, चूना और सात पवित्र नगरों की मिट्टी जैसी सामग्री के मिश्रण से तैयार किया गया है। इस प्रतिमा को देखकर लगता है, मानो असल के श्री गणेश के दर्शन हो गए हों।