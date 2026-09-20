त्रिनेत्र गणेश मंदिर: जहां 3 आंखों वाले स्वरूप में विराजमान हैं गजानन, भक्त की हर मुरादें करते हैं पूरी
रणथंभौर किले में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर अपनी अनूठी विशेषताओं और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है, जहां भगवान गणेश अपने तीसरे नेत्र के साथ विराजमान हैं।
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में गणेश उत्सव की धूम जारी है। वैदिक पंचांग के अनुसार, अनंत चतुर्दशी का पर्व 25 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन विधिपूर्वक गणेश विसर्जन किया जाएगा। गणपति विसर्जन करने से पहले बप्पा की पूजा-अर्चना करने का विधान है।
इस उत्सव के दौरान बप्पा के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। भक्त बप्पा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जाते हैं। इस दौरान मंदिरों में बहुत खास रौनक देखने को मिलती है। देशभर में भगवान गणेश को समर्पित कई मंदिर हैं, जो किसी न किसी रहस्य के कारण प्रसिद्ध हैं। इन्हीं मंदिरों में शामिल है राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर किले का त्रिनेत्र गणेश मंदिर (Trinetra Ganesha Temple)।
यह मंदिर अपनी विशेषताओं और धार्मिक आस्था के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान गणेश अपने तीसरे नेत्र के साथ विराजमान हैं। आइए इस आर्टिकल में आपको इस मंदिर से जुड़े रहस्यों और खासियतों के बारे में बताते हैं।
पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र श्री गणेश को सौंप दिया था, जिससे महादेव की शक्तियां गणेश जी में समाहित हो गईं। इसी वजह से वे त्रिनेत्र कहलाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देशभर में 4 स्वयंभू गणेश मंदिर हैं। इन मंदिरों में रणथंभौर का यह त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी शामिल है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है। भगवान गणेश के इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लंबी सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है।
क्या है मंदिर की खासियत
त्रिनेत्र गणेश मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां भगवान गणेश अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। मंदिर में गणपति बप्पा की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, पुत्र शुभ और लाभ तथा उनका वाहन मूषक भी साथ मौजूद हैं। इस मंदिर में संपूर्ण गणेश परिवार के दर्शन एक साथ किए जा सकते हैं।
मान्यता के अनुसार, गणेश परिवार के दर्शन और पूजा करने से भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में शांति बनी रहती है। गणपति जी का तीसरा नेत्र ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
पत्रों से पूरी होती है मनोकामना
इस मंदिर से जुड़ी एक अनूठी परंपरा यह है कि यहां भक्त भगवान गणेश को चिट्ठी लिखते हैं। बड़ी संख्या में चिट्ठियां मंदिर पहुंचती हैं, जिनमें भक्त अपनी इच्छाएं और समस्याएं लिखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, गणपति बप्पा भक्तों द्वारा भेजी गई चिट्ठियों को स्वीकार करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
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