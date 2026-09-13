मोती डूंगरी मंदिर: गणेश चतुर्थी पर सिंजारा उत्सव, मेहंदी लगाने से होती है शादी; पढ़ें मंदिर का अनोखा इतिहास

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हमारे देश में न जाने कितने ही ऐसे मंदिर हैं जिनके दर्शन के लिए भक्त मीलों दूर से आते हैं। यही नहीं इन मंदिरों में भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं।

ऐसा ही खास है जयपुर शहर का मोती डूंगरी मंदिर। जयपुर के जीवंत शहर के बीचों-बीच, जहां पुरानी कहानियां और आधुनिक चमत्कार आपस में मिलते हैं, वहीं मौजूद है मोती डूंगरी गणेश मंदिर। यह एक ऐसी पवित्र जगह जो भक्तों और सैलानियों, दोनों को ही अपनी तरफ आकर्षित करती है और जयपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश से भक्तों को भारी भीड़ इकट्ठा होती है।

इस मंदिर के लिए मान्यता है कि यहां आप जो भी मान्यता लेकर आते हैं वो जल्द ही पूरी हो जाती है। यही नहीं अगर किसी की शादी में बार-बार बाधाएं आ रही हैं और वो मंदिर में मेहंदी चढ़ाता है और वही मेहंदी अपने हाथों में लगाता है तो एक साल के भीतर ही उसकी शादी की बाधाएं दूर हो जाती हैं।

इस मंदिर में गणेश चतुर्थी के दिन सिंजारा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कई कुंटल मेहंदी चढ़ती है। आइए जानें क्या है मंदिर की खासियत और इतिहास। मोती डूंगरी गणेश मंदिर का इतिहास इस मंदिर को 1761 में दूरदर्शी सेठ जय राम पालीवाल ने बनवाया था। मोती डूंगरी गणेश मंदिर का इतिहास एक दिलचस्प कहानी से जुड़ा है। कहानी के अनुसार, मेवाड़ के राजा एक लंबी यात्रा से लौट रहे थे और बैलगाड़ी पर भगवान गणेश की एक विशाल मूर्ति ले जा रहे थे। राजा ने यह तय किया था कि वो मंदिर की स्थापना उसी जगह करेंगे जहां बैलगाड़ी पहली बार रुकेगी।

इस तरह, मोती डूंगरी पहाड़ियों की तलहटी में इस मंदिर को अपना स्थायी स्थान मिला। यह उस दैवीय इच्छा का जीता-जागता उदाहरण है जिसने राजा का मार्गदर्शन किया था। आज भी भगवान गणेश का मोती डूंगरी मंदिर अपनी दैवीय शक्ति के लिए मशहूर है। आज भी पूरे साल यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है। हर बुधवार को यहां मेला लगता है।

पूरी होती हैं मनोकामनाएं जयपुर के स्थानीय लोगों के लिए मोती डूंगरी मंदिर का बहुत महत्व है। किसी भी शुभ काम के लिए पहला निमंत्रण इसी मंदिर के भगवान गणेश को देने की परंपरा है। शादीशुदा जोड़े भी पुरानी परंपराओं को निभाते हुए, अपनी शादी के बाद पहले दिन मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। यही नहीं, भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यही नहीं जिसकी शादी में परेशानियां आ रही होती हैं, उसे भी इस मंदिर में जाकर समस्या का समाधान मिलता है।