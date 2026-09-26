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बेहद चमत्कारी है हरिद्वार का दक्षेश्वर महादेव मंदिर, श्राद्ध में शिव पूजा और दर्शन से दूर होता है पितृ दोष

By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
Published: Sat, 26 Sep 2026 02:10 PM (IST)

हरिद्वार स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। यह प्राचीन मंदिर भगवान ...और पढ़ें

दक्षेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य

दक्षेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य 

HighLights

  1. हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पितृ दोष से मिलती है मुक्ति।

  2. यह मंदिर भगवान शिव और माता सती को समर्पित एक प्राचीन स्थल है।

  3. पितृ पक्ष में यहां दर्शन का विशेष महत्व बढ़ जाता है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ दोष की वजह से जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इस दोष को दूर करने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं, जिससे पितृ दोष के प्रभाव को कम किया जा सके।

देश में एक ऐसा मंदिर है, जहां महादेव पर जल अर्पित करने और दर्शन मात्र से इस दोष से छुटकारा मिलता है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर (Daksheshwar Mahadev Temple) की। यह मंदिर भगवान शिव और माता सती को समर्पित है। यह मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पितृ पक्ष के दौरान इस मंदिर में महादेव के दर्शन और पूजा करने के लिए भक्त दूर-दूर से आते हैं। ऐसे में इस आर्टिकल में आपको इस मंदिर से जुड़ी बातें बताते हैं।

प्राचीन धामों में से एक है दक्षेश्वर महादेव मंदिर

यह प्राचीन मंदिर कनखल के दक्षिणी छोर पर स्थित है। पितृ पक्ष के दौरान दक्षेश्वर महादेव मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग और पौराणिक यज्ञ कुंड है, जिसे माता सती के आत्मदाह से जोड़कर देखा जाता है।

मंदिर का इतिहास

इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1810 में रानी धनकौर ने करवाया था और 1962 में इसका जीर्णोद्धार किया गया। इस मंदिर से हिंदू पौराणिक कथाएं और गहरा इतिहास जुड़ा हुआ है।

दक्षेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर में शिव जी के दर्शन और पूजा करने से भक्तों को पितृ दोष की समस्या से छुटकारा मिलता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।

मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। यज्ञ में आमंत्रित न किए जाने पर महादेव क्रोधित हुए। वहीं, जब इस यज्ञ का पता माता सती को चला, तो उन्होंने महादेव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन शिव जी ने मना कर दिया।

इसके बाद माता सती ने महादेव की बात नहीं मानी और यज्ञ में जाने का फैसला किया। यज्ञ में पहुंचने पर माता सती को अपने पिता के कठोर वचन और पति का घोर अपमान सहना पड़ा। इस पीड़ा को न सह पाने के कारण देवी ने एक कठोर कदम उठाया और यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया।

इसके बाद महादेव अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने भारी तबाही मचा दी। उन्होंने अहंकारी राजा दक्ष का सिर काटने के लिए अपने गण वीरभद्र को भेजा। बाद में, देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने राजा दक्ष को क्षमा कर दिया और उन्हें बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया।

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Source-Daksheshwar Mahadev Temple

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।