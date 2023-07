Hanuman ji: यहां डॉक्टर बनकर हर बीमारी का इलाज करते हैं हनुमान जी, जानिए क्या है मान्यता

Hanuman ji आपने हनुमान जी के कई रूपों के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी हनुमान जी के डॉक्टर वाले रूप के बारे में सुना है। भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक मंदिर डॉक्टर हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के साथ लोगों की मान्यता जुड़ी है कि यहां पर आने वाले भक्तों की सभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाती हैं।

Doctor Hanuman यहां डॉक्टर बनकर इलाज करते हैं हनुमान जी।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Hanuman ji: भारत में ऐसे कई अनोखे मंदिर मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। ऐसा ही एक मध्यप्रदेश के भिंड में जिले के दंदरौआ धाम में स्थित है। यहां लोग इस आशा के साथ पहुचते हैं कि डॉक्टर के रूप में विराजमान हनुमान जी उनकी प्रत्येक बीमारी का इलाज करेंगे। लोगों का मानना है कि डॉक्टर हनुमान जी के पास कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का भी इलाज मौजूद है। आइए जानते हैं कि इस मंदिर से और कौन-कौन सी मान्यताएं जुड़ी हैं। कैसे मिली डॉक्टर की उपाधि मान्यता है कि एक साधु जिनका नाम शिवकुमार दास था वह लंबे समय से कैंसर की समस्या से पीड़ित थे। हनुमान जी ने उसमे मंदिर में डॉक्टर के वेश में दर्शन दिए थे इस रूप में हनुमान जी ने गले में आला यानी स्टेथोस्कोप डाला हुआ था। भगवान हनुमान के इस रूप के दर्शन करने के बाद वह साधु पूरी तरह स्वस्थ हो गया। तभी से यह मंदिर डॉक्टर हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। श्रद्धालुओं का मानना है कि, डॉक्टर हनुमान के पास सभी प्रकार के रोगों का इलाज मौजूद है। इस मंदिर में भारत की एकलौती ऐसी मूर्ति है जिसमें भगवान हनुमान नृत्य की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। क्या है मान्यता मंगलवार का हनुमान जी को समर्पित है इसलिए दिन प्रत्येक मंगलवार को इस मंदिर में कई रोगी हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि रोगों के लिए हनुमान जी की भभूत कारगर है। विशेष रूप में फोड़ा, अल्सर और कैंसर जैसी बीमारियां भी मंदिर की पांच परिक्रमा करने पर ठीक हो जाती हैं। साथ ही इस मंदिर से यह मान्यता भी जुड़ी है कि जिसका इलाज कहीं नहीं हो रहा वह व्यक्ति यहां आकर सच्चे श्रद्धा भाव के साथ हनुमान जी के दर्शन करे तो उसकी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

