12 Jyotirlinga temples: अपनी राशि के अनुसार करें ज्योतिर्लिंग का दर्शन, मिटेगा हर कष्ट

    शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार, हर राशि के लिए एक विशेष ज्योतिर्लिंग का दर्शन शुभ माना जाता है। अगर आप अपनी राशि के अनुसार, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं,तो इससे आपको विशेष फल मिलता है और कष्ट दूर होते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिन्हें लेकर यह मान्यता है कि इन स्थानों पर भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की महिमा का वर्णन शिव पुराण में विस्तार से किया गया है। इन ज्योतिर्लिंगों की अपनी-अपनी पौराणिक कथा व मान्यताएं मौजूद हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कि आपको अपनी राशि के अनुसार, किस ज्योतिर्लिंग (12 Jyotirlinga) के दर्शन करने से लाभ मिल सकता है। इस लेख में चंद्र राशि की बात की जा रही है।

    राशि अनुसार ज्योतिर्लिंग

    सोमनाथ ज्योतिर्लिंग - यह ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। वृषभ राशि के जातकों के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना शुभ माना गया है।

    मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग - आंध्र प्रदेश में स्थित इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से कन्या राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलते हैं।

    महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग - मध्य प्रदेश में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तुला राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी माने गए हैं।

    ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग - मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से कर्क राशि के लोगों को लाभ मिल सकता है।

    केदारनाथ ज्योतिर्लिंग - उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कुंभ राशि के जातकों को विशेष लाभ पंहुचा सकता है।

    भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग - भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है, जिसके दर्शन से मकर राशि के जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है।

    काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग - उत्तर प्रदेश में स्थित इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से धनु राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है।

    त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग - महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। मीन राशि के जातकों के लिए इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बेहद शुभ माना गया है।

    वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग - वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थित है, जिसमें दर्शन करने से सिंह राशि के लोगों को चमत्कारी लाभ मिल सकते हैं।

    नागेश्वर ज्योतिर्लिंग - गुजरात में स्थित इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ माने गए हैं।

    रामेश्वरम् ज्योतिर्लिंग - रामेश्वरम् ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित है। मेष राशि के जातकों के लिए इस ज्योतिर्लिंग (12 Jyotirlinga temples) के दर्शन का विशेष महत्व माना गया है।

    घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग - महाराष्ट्र में स्थित भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम व बारहवें ज्योतिर्लिंग यानी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ माने गए हैं।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।