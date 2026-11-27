धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा सूर्य देव को माना गया है। साल 2026 के आखिरी महीने में सूर्य देव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 3 दिसंबर 2026 को सूर्य देव ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद दिसंबर महीने की ही 16 तारीख को सूर्य देव का दूसरा नक्षत्र परिवर्तन देखने को मिलेगा।

वहीं दिसंबर महीने का तीसरा और आखिरी नक्षत्र गोचर 29 दिसंबर को देखने को मिलेगा, जब सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, एक महीने के अंदर सूर्य का तीन बार नक्षत्र बदलना जीवन पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

ज्योतिष में सूर्य का गोचर जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि या नक्षत्र में परिवर्तन करता है, तो इसे सूर्य संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्य को ब्रह्मांड में मुख्य ऊर्जा का सोर्स माना जाता है। जब यह किसी भी नई राशि और नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो उस राशि और नक्षत्र से जुड़ी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है।

मान्यता है कि, सूर्य का गोचर दुनियाभर की घटनाओं, मौसम के पैटर्न और सामाजिक हालात पर भी अपना असर दिखाते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में यह जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति के आधार पर करियर, आत्मविश्वास, सेहत और रिश्तों पर असर दिखा सकता है।

सूर्य गोचर का महत्व सूर्य देव पर्सनैलिटी, सेल्फ-कॉन्फिडेंस और जीवन शक्ति को दर्शाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इसे आत्मा और लीडरशिप से जुड़ा ग्रह माना जाता है। जब सूर्य प्रत्येक राशि से होकर गुजरता है, तो यह सीधे तौर पर विचारों, फैसले लेने की क्षमता और खुद को साबित करने पर जोर देता है।

अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है या किसी शुभ भाव से गुजर रहा है, तो यह आमतौर पर सफलता, पहचान और सेल्फ-कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं सूर्य कमजोर हो या शनि, राहु और केतु से पीड़ित है, तो इससे व्यक्ति को थकान, खुद पर शक या देरी भी हो सकती है।