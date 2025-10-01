Shani Gochar 2025: इन 2 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, पैसों की तंगी से मिलेगी मुक्ति

गुरु की राशि मीन में न्याय के देवता शनिदेव (Saturn Transit 2025) विराजमान हैं। शनिदेव के मीन राशि में रहने के चलते मेष राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। वहीं मीन राशि के जातकों पर दूसरा और कुंभ राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार 03 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी है। यह पर्व हर आश्विन माह में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक पर लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है।

ज्योतिषियों की मानें तो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन न्याय के देवता शनिदेव अपनी चाल बदलेंगे। शनिदेव की चाल बदलने से दो राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू होंगे। साथ ही आर्थिक विषमता और जीवन में व्याप्त दुखों से मुक्ति मिलेगी। आइए जानते हैं-

शनि गोचर 2025 न्याय के देवता शनिदेव शुक्रवार 03 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 03 अक्टूबर को रात 09 बजकर 49 मिनट पर शनिदेव उत्तर भाद्रपद के पहले चरण से वक्री चाल चलकर पूर्वाभाद्रपद के चौथे चरण में गोचर करेंगे। इससे दो राशि के जातकों को जीवन में नया सवेरा होगा।

कुंभ राशि न्याय के देवता शनिदेव आपको शुभ फल देंगे। आप अपने जीवन पर विशेष ध्यान देंगे। आपको न्याय करने का अधिकार मिल सकता है। आप गुप्त तरीके से धन कमाने में सफल होंगे। शनिदेव की कृपा से आपको कारोबार में लाभ होगा। शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। राजनीति में आपकी सक्रियता बढ़ेगी।

व्यक्तिगत कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ा काम या प्रोजेक्ट मिल सकता है। आप काफी हद तक कठोर हो सकते हैं। आपके फैसले व्यक्तिगत हो सकते हैं। हालांकि, इन फैसलों से आप अपने जीवन में सफल भी होंगे। आप अपनी बौद्धिक शक्ति से खूब धन कमाने में सफल होंगे। फिजूलखर्ची से बचें। जीवन में तरक्की की राह पर अग्रसर रहेंगे।

मीन राशि वर्तमान समय में शनिदेव मीन राशि में विराजमान हैं। अतः मीन राशि के जातकों को मिलाजुला लाभ देंगे। आप एकांतप्रिय हो सकते हैं। साथ ही आप सार्वजनिक विकास की जगह व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देंगे। आप व्यर्थ के प्रपंचों से दूर रहेंगे। आप जिस किसी से मिलेंगे, आपकी पहली मुलाकात से ही उस व्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इससे आपके कई बड़े और महत्वपूर्ण काम बनेंगे। कुछ अवसर पर आप उदासीन हो सकते हैं। सेहत अच्छी रहेगी।