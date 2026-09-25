बुध करेंगे तुला राशि में एंट्री, मेष और मिथुन समेत इन 6 राशियों के बिजनेस और करियर में होगी तरक्की

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 26 सितंबर 2026 को बुधदेव तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में बुधदेव को हमारी बुद्धि, व्यापार, वाणी, हिसाब-किताब और बातचीत का कारक माना जाता है। वहीं तुला राशि संतुलन, साझेदारी और निष्पक्षता की राशि है। तुला राशि में बुधदेव की मौजूदगी से चर्चाओं, नए समझौतों, व्यापारिक बातचीत और लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी।

इस समय शुक्रदेव भी तुला राशि में पहले से मौजूद हैं, जिससे बुधदेव और शुक्रदेव का बहुत सुंदर मेल बनेगा। यह स्थिति कारोबार, कला, रिश्तों, पैसों और मीडिया से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। आइए जानते हैं कि इस बदलाव से किन राशियों को व्यापार और काम-काज में बेहतरीन लाभ मिलेगा।

कारोबार और करियर में लाभ पाने वाली मुख्य राशियां 1. मेष राशि: बुधदेव आपके सातवें भाव (विवाह, साझेदारी और व्यापार का क्षेत्र) में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय व्यापारिक बातचीत और काम की नई साझेदारियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अपनी बातचीत के बल पर आपको नए ग्राहक और नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। पुरानी साझेदारियों में भी बातचीत से सुधार आएगा।

उपाय: बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

2. मिथुन राशि: बुधदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए उनका यह बदलाव आपके लिए बहुत खास रहेगा। वे आपके पांचवें भाव (शिक्षा, बुद्धि और संतान का क्षेत्र) में आ रहे हैं। काम-काज में लगे लोगों के मन में नए विचार आएंगे। लिखने, मीडिया, डिजाइनिंग और मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने नए विचारों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।

उपाय: बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें।

3. सिंह राशि: बुधदेव आपके तीसरे भाव (साहस, छोटे भाई-बहन और प्रयास का क्षेत्र) में आ रहे हैं। इससे आपकी बातचीत, लोगों से मिलना-जुलना और खुद से पहल करने की भावना मजबूत होगी। सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया और लिखने के काम से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। अपने विचारों को लोगों के सामने रखने में आपका भरोसा बढ़ेगा।

उपाय: बुधवार को भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और हरी मूंग चढ़ाएं।

4. तुला राशि: बुधदेव आपके ही प्रथम भाव (व्यक्तित्व और स्वभाव का क्षेत्र) में आ रहे हैं। आपकी बातचीत, आत्मविश्वास और सही समय पर सही फैसला लेने की ताकत बढ़ेगी। करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। बिजनेस करने वाले लोगों को नए ग्राहक, सौदे और साझेदारियां मिल सकती हैं। शुक्रदेव की मौजूदगी से पैसों के नए रास्ते खुलेंगे।

उपाय: बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

5. धनु राशि: बुधदेव आपके ग्यारहवें भाव (आय और लाभ का क्षेत्र) में प्रवेश कर रहे हैं। इससे आपकी कमाई बढ़ाने के नए रास्ते खुलेंगे। काम-काज के सिलसिले में बने नए संपर्क बहुत मददगार साबित होंगे। बिजनेस करने वाले लोगों को नए ग्राहक मिलेंगे। काफी समय से अटका हुआ कोई पैसों से जुड़ा काम अब आगे बढ़ेगा।

उपाय: बुधवार को भगवान श्री गणेश जी की पूजा करके मोदक चढ़ाएं।