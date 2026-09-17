मंगल का महागोचर:18 सितंबर से रातों-रात बदल सकती है इन 4 राशियों की किस्मत, आएगा भरपूर पैसा
18 सितंबर 2026 को मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह कुछ राशियों के लिए करियर, कमाई और ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 18 सितंबर 2026 को मंगलदेव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष की मानें तो मंगल को हिम्मत, ऊर्जा, काम करने के जज्बे, संपत्ति और पक्के इरादों का कारक माना जाता है। ऐसे में मंगल जब किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं, तो सभी राशियों के जीवन में कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव अवश्य होते हैं।
हालांकि, कर्क राशि में मंगलदेव नीच राशि के हैं, फिर भी अलग-अलग घरों में बैठकर यह बदलाव कुछ राशियों के लिए बहुत ज्यादा फलदायी हो सकता है।
अगर हम बारह राशियों में से भाग्यशाली राशियों की बात करें तो मुख्य रूप से वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ राशि के लोगों को करियर, कमाई, प्रतियोगिता और नए अवसरों में बेहतरीन परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़कर पहल करने की आपकी क्षमता इस समय तरक्की के नए रास्ते खोलेगी। आइए यहां जानें इन राशियों के जीवन में कौन से बदलाव आ सकते हैं।
वृषभ राशि
मंगलदेव आपके तीसरे भाव में मौजूद हैं जो साहस, छोटे भाई-बहन और प्रयास का क्षेत्र माना जाता है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इससे आपकी हिम्मत, आत्मविश्वास और आगे बढ़कर काम शुरू करने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ेगी।
रुकी हुई योजनाओं पर अब आप कदम उठाएंगे। आपकी बातचीत और लोगों से जुड़ने का तरीका काम में मददगार रहेगा। इस राशि के व्यापारियों को नए ग्राहक मिलेंगे और नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
उपाय: सोच-समझकर कदम बढ़ाएं और किसी से बहस में न पड़ें।
कन्या राशि
मंगलदेव आपके 11वें भाव में हैं जो आय और लाभ का क्षेत्र माना जा रहा है । यह स्थिति आपकी कमाई, लाभ, नए संपर्कों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है।
आपकी आय में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। नए लोग आपके करियर के लिए बहुत काम आएंगे। व्यापार करने वाले लोगों को नए ग्राहक और लाभ के मौके मिलेंगे।
उपाय: तुरंत मुनाफे के चक्कर में पड़ने के बजाय अपने लंबे लक्ष्य पर ध्यान दें।
तुला राशि
मंगलदेव आपके 10वें भाव में हैं प्रवेश कर रहे हैं जिसे करियर और प्रतिष्ठा का क्षेत्र माना जाता है। इससे आपके काम-काज के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बहुत मजबूत इच्छा रहेगी। दफ्तर में नई जिम्मेदारियां या आगे बढ़कर काम करने का मौका मिल सकता है। आपकी कड़ी मेहनत बड़े अधिकारियों को साफ दिखाई देगी। नौकरी बदलने की सोच रहे लोग नए मौके तलाश सकते हैं।
उपाय: अपने काम से जवाब दें और दफ्तर में किसी भी विवाद से दूर रहें।
कुंभ राशि
मंगलदेव आपके छठे भाव में आ रहे हैं जो रोग, ऋण और प्रतियोगिता का क्षेत्र माना जाता है। मंगल का यह गोचर आपको प्रतियोगिता, काम के दबाव और कठिन स्थितियों से निपटने में बहुत मजबूत बनाएगा।
इस दौरान रुकावटों को पार करने का आपका इरादा पक्का रहेगा। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को नौकरी के अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
उपाय: अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाएं और बेकार के झगड़ों से बचें।
मंगल का कर्क राशि में गोचर इन रशियों के लिए अत्यंत शुभ है। अगर आपकी राशि भी इनमें से है, तो समझें आपके अच्छे दिन जल्द ही शुरू होने वाले हैं।
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लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com