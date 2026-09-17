मंगल का महागोचर:18 सितंबर से रातों-रात बदल सकती है इन 4 राशियों की किस्मत, आएगा भरपूर पैसा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 18 सितंबर 2026 को मंगलदेव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष की मानें तो मंगल को हिम्मत, ऊर्जा, काम करने के जज्बे, संपत्ति और पक्के इरादों का कारक माना जाता है। ऐसे में मंगल जब किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं, तो सभी राशियों के जीवन में कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव अवश्य होते हैं।

हालांकि, कर्क राशि में मंगलदेव नीच राशि के हैं, फिर भी अलग-अलग घरों में बैठकर यह बदलाव कुछ राशियों के लिए बहुत ज्यादा फलदायी हो सकता है। अगर हम बारह राशियों में से भाग्यशाली राशियों की बात करें तो मुख्य रूप से वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ राशि के लोगों को करियर, कमाई, प्रतियोगिता और नए अवसरों में बेहतरीन परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़कर पहल करने की आपकी क्षमता इस समय तरक्की के नए रास्ते खोलेगी। आइए यहां जानें इन राशियों के जीवन में कौन से बदलाव आ सकते हैं।

वृषभ राशि मंगलदेव आपके तीसरे भाव में मौजूद हैं जो साहस, छोटे भाई-बहन और प्रयास का क्षेत्र माना जाता है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इससे आपकी हिम्मत, आत्मविश्वास और आगे बढ़कर काम शुरू करने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ेगी।