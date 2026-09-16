17 सितंबर को सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश, 1 महीने तक इन 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 17 सितंबर 2026 को सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश (Surya Gochar) कर रहे हैं। यह बदलाव एक महीने तक रहेगा, जो करियर, धन, मान-सम्मान और व्यक्तिगत प्रगति में बड़े बदलाव ला सकता है। हालांकि इस बदलाव का असर सभी राशियों पर अलग-अलग रहेगा, लेकिन कुछ राशियों को बहुत ही शानदार मौके और अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं।

सभी राशियों में सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों को सूर्यदेव के इस प्रवेश का सबसे बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। इन राशियों के लिए करियर में बढ़त, आर्थिक स्थिति में सुधार, पहचान और नए अवसर मुख्य विषय रहेंगे। यह समय मेहनत का सही फल पाने और अपनी योजनाओं को मजबूती से आगे बढ़ाने का एक बहुत ही सुंदर अवसर लेकर आ रहा है।

सिंह राशि (Leo) सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव (धन और वाणी का क्षेत्र) में प्रवेश कर रहे हैं। इससे धन और परिवार के मामले बहुत अच्छे रहेंगे। आपका पूरा ध्यान अपनी आय, बचत और आर्थिक मजबूती पर रहेगा। काम-काज में की गई मेहनत के अब बेहतरीन आर्थिक नतीजे मिलने लगेंगे। अपनी कमाई बढ़ाने के नए और अच्छे मौके मिल सकते हैं। आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, जिससे पैसों से जुड़े जरूरी फैसले लेने में काफी मदद मिलेगी। उपाय: रोजाना तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें। कन्या राशि (Virgo) सूर्यदेव आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (व्यक्तित्व और स्वभाव का क्षेत्र) में आ रहे हैं। इससे आपके व्यक्तित्व और करियर के विकास में बहुत सुधार आएगा। आप अधिक आत्मविश्वासी, व्यवस्थित और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार दिखेंगे।

दफ्तर में कोई नई जिम्मेदारी या मौका आपको सब लोगों की नजरों में ला सकता है। व्यापारी अपने काम को बढ़ाने के नए रास्ते खोज पाएंगे। उपाय: रोजाना सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। वृश्चिक राशि (Scorpio) सूर्यदेव आपके एकादश भाव (लाभ और कमाई का क्षेत्र) में प्रवेश कर रहे हैं। इससे आपको करियर और पैसों के मामले में बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। आपकी आय बढ़ेगी और पुरानी इच्छाएं पूरी होंगी। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, वहीं पदोन्नति और सम्मान मिलने के योग हैं। आपका पेशेवर दायरा बहुत काम आएगा। व्यापार करने वाले लोगों को नए ग्राहक और बड़े संपर्क मिल सकते हैं। उपाय: रविवार को गेहूं या गुड़ का दान करें और सूर्यदेव को जल दें। धनु राशि (Sagittarius) सूर्यदेव आपके दशम भाव (कर्म और प्रतिष्ठा का क्षेत्र) को सक्रिय कर रहे हैं। इससे आपके करियर और सामाजिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आपकी मेहनत को बड़े अधिकारियों से तारीफ और पहचान मिलेगी।

नौकरी में पदोन्नति या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। काम-धंधा करने वाले लोगों को विस्तार मिलेगा। जिम्मेदारी से काम करने पर आपकी साख बहुत मजबूत होगी। उपाय: सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और अपने पिता व वरिष्ठों का सम्मान करें। मीन राशि (Pisces) सूर्यदेव आपके सप्तम भाव (साझेदारी और व्यापार का क्षेत्र) में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पैसों और काम-काज के मामलों में काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। अपनी पुरानी मेहनत को अच्छे नतीजों में बदलने के अवसर मिलेंगे।