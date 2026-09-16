नौकरी और व्यापार में बड़ा बदलाव! सूर्य गोचर 2026 किन राशि के जातकों को करेगा मालामाल?
सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके जीवन पर क्या असर डालेगा? जानिए तुला से मीन राशि तक का सटीक करियर, आर्थिक और व्यापारिक राशिफल व अचूक उपाय।
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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव का गोचर करियर में पद-प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति और मान-सम्मान में बड़े बदलाव का कारक माना जाता है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव का राशि परिवर्तन सभी राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आता है।
तुला से मीन राशि तक के जातकों के लिए यह गोचर करियर में पदोन्नति, आर्थिक उन्नति, विदेश यात्रा और व्यावसायिक साझेदारियों के नए अवसर खोलने जा रहा है। जहां कुछ राशियों को नए संपर्क और रुका हुआ धन मिलेगा। वहीं, कुछ को अपने खर्चों और फैसलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जानिए इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, शुभ फलों की वृद्धि के लिए कौन-से आसान उपाय करने चाहिए।
1. तुला राशि: सूर्य देव आपके 12वें भाव (विदेश और खर्च के क्षेत्र) में गोचर कर रहे हैं। इससे विदेश से जुड़े संबंधों, यात्राओं और खर्चों पर ध्यान रहेगा। जो लोग बाहर की कंपनियों से जुड़े हैं या यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें अच्छे मौके मिल सकते हैं। फालतू के खर्चों को रोकने की जरूरत रहेगी। अपने अगले कदम की तैयारी करने के लिए भी यह सही समय है।
लाभ: बाहरी संपर्क, यात्राएं और भविष्य की योजना।
उपाय: रविवार को किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं।
2. वृश्चिक राशि: सूर्यदेव आपके एकादश भाव (लाभ और कमाई के क्षेत्र) में गोचर कर रहे हैं। यह कमाई और संपर्कों के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है। आपकी आय में सुधार आ सकता है और रुका हुआ धन आगे बढ़ेगा। नए लोगों से जुड़ने पर अच्छे अवसर मिलेंगे। काम-धंधा करने वाले लोगों को नए ग्राहक और प्रभावशाली सहयोगियों का साथ मिल सकता है।
लाभ: कमाई, आर्थिक लाभ और नए संपर्क।
उपाय: रविवार को गेहूं या गुड़ का दान करें।
3. धनु राशि: सूर्यदेव आपके दशम भाव (कर्म और प्रतिष्ठा के क्षेत्र) में आ रहे हैं। करियर में तरक्की, प्रभाव और पहचान के लिए यह समय बहुत खास रहेगा। आपको काम में कोई नई जिम्मेदारी या अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। व्यापारी अपने काम को आगे बढ़ाने की योजना बना सकते हैं। पिछले महीनों में की गई आपकी मेहनत का असर अब साफ दिखने लगेगा।
लाभ: करियर में बढ़ोतरी, पदोन्नति और मान-सम्मान।
उपाय: सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और अपने पिता व गुरुजनों का आदर करें।
4. मकर राशि: सूर्यदेव आपके नवम भाव (भाग्य और धर्म के क्षेत्र) में गोचर कर रहे हैं। इससे किस्मत का साथ, ऊंची पढ़ाई, यात्राएं और गुरुजनों का मार्गदर्शन मिलेगा। आपको किसी अनुभवी इंसान से सही सलाह मिल सकती है जो आपके करियर को नया रास्ता दिखाएगी। काम के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए बहुत उपयोगी और फलदायी साबित हो सकती हैं।
लाभ: किस्मत, पढ़ाई, यात्राएं और सही मार्गदर्शन।
उपाय: रविवार को गेहूं दान करें और बड़े-बुजुर्गों के चरण छुएं।
5. कुंभ राशि: सूर्य देव आपके अष्टम भाव (बदलाव और शोध के क्षेत्र) में गोचर कर रहे हैं। यह थोड़ा संभलकर चलने का समय है, जो साझे के धन, कर, बीमा और अचानक आने वाले बदलावों पर ध्यान लाता है। आपको अपने पैसों के लेन-देन की जांच करनी चाहिए। वहीं, तकनीकी काम, जांच-पड़ताल, बीमा या टैक्स से जुड़े काम करने वाले लोगों को बहुत अच्छी प्रगति मिलेगी।
लाभ: तकनीकी काम और उलझे मामलों का समाधान।
उपाय: रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें और दान करें।
6. मीन राशि: सूर्यदेव आपके सप्तम भाव (साझेदारी और विवाह के क्षेत्र) में आ रहे हैं। इससे व्यापारिक साझेदारियां, ग्राहक और लोगों से लेन-देन मुख्य रहेगा। व्यापार करने वालों को नए ग्राहक या नए सहयोगी मिल सकते हैं। लोगों के बीच आपकी पहचान सुधरेगी, लेकिन रिश्तों में सब्र रखना होगा। किसी भी बात पर अपना फैसला थोपने से बचें, खासकर अपने जीवनसाथी या साझेदार के साथ।
लाभ: व्यापार, साझेदारी और नए ग्राहक।
उपाय: हर रविवार सूर्यदेव को जल अर्पित करें।
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लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com