13 सितंबर को सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन: मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि, पढ़ें मेष से कन्या का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 13 सितंबर 2026 को सूर्यदेव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस गोचर के शुरुआती समय में सूर्यदेव सिंह राशि में रहेंगे और 17 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव ही हैं।

इस कारण यह समय अधिकार, मान-सम्मान, सरकारी काम, नौकरी में प्रगति और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बहुत खास रहने वाला है। यह गोचर लोगों को जिम्मेदारी लेने और पूरे भरोसे के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह समय अनुशासन के साथ आगे बढ़ने और तरक्की पाने का बहुत ही सुंदर मौका लेकर आ रहा है। पढ़िए सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन का मेष से लेकर कन्या राशि के जातकों पर प्रभाव।

मेष राशि (Aries) सूर्यदेव का यह गोचर पढ़ाई और बच्चों के क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर रहा है। इससे सही फैसले लेने का भरोसा बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को अपने नए विचारों के लिए सराहना मिल सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को नई योजना पर काम शुरू करने की हिम्मत मिलेगी। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का ध्यान अपने लक्ष्य पर बहुत अच्छा रहेगा। आपकी हिम्मत नए अवसर दिलाने में मदद करेगी। उपाय: रोजाना सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। वृषभ राशि (Taurus) सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव (घर, परिवार और सुख का क्षेत्र) को प्रभावित कर रहे हैं। इससे घर, जमीन, गाड़ी और परिवार का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा में लाभ मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी या उससे जुड़े कामों की तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। संपत्ति के काम और पारिवारिक सहयोग में सुधार आने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। उपाय: सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और अपने माता-पिता के साथ आदरपूर्वक समय बिताएं। मिथुन राशि (Gemini) सूर्यदेव आपके तृतीय भाव (साहस और संवाद का क्षेत्र) में आकर आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। इससे आपकी हिम्मत और बातचीत करने का तरीका मजबूत होगा।

जो फैसले आप काफी समय से टाल रहे थे, अब उन्हें आसानी से ले पाएंगे। काम-धंधा करने वाले लोगों को प्रचार और छोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा। नए लोगों से जुड़ने से काम-काज के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। उपाय: सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें और भाई-बहनों से अनबन से बचें। कर्क राशि (Cancer) सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव (धन और वाणी का क्षेत्र) पर ध्यान ला रहे हैं। इससे पैसों की योजना ज्यादा व्यवस्थित बनेगी। आपको अपनी आय बढ़ाने का कोई नया अवसर मिल सकता है।

परिवार के लोगों के साथ बातचीत करते समय बहुत कड़वे शब्द बोलने से बचना चाहिए। सही तरीके से धन का प्रबंधन करने और परिवार के लोगों का साथ मिलने से आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। उपाय: सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करें। सिंह राशि (Leo) सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके प्रथम भाव (व्यक्तित्व का क्षेत्र) को मजबूत कर रहे हैं। इससे आपका आत्मविश्वास, काम करने का तरीका और निर्णय लेने की क्षमता बहुत निखरेगी।