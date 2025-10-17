Guru Gochar 2025: गुरु गोचर से मकर राशि वालों की बदलेगी तकदीर, पूरी होगी मनचाही मुराद

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मकर राशि के जातकों के लिए 18 अक्टूबर 2025 को गुरु देव का कर्क राशि में गोचर महत्वपूर्ण होगा। गुरु देव, बारहवें और तीसरे भावों के स्वामी, सप्तम भाव में विराजमान होंगे, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर साझेदारियाँ मजबूत होंगी। पहले भाव, तीसरे भाव और ग्यारहवें भाव पर गुरु देव की दृष्टि जीवन के कई क्षेत्रों में वृद्धि, स्थिरता और प्रगति सुनिश्चित करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करियर सप्तम भाव में गुरु देव का गोचर मकर जातकों के करियर के लिए लाभकारी है। व्यवसायिक साझेदारियां फलेंगी और पेशेवर सहयोग विकास लाएगा। ग्यारहवें भाव पर दृष्टि नेटवर्क और सहयोग से लाभ का संकेत देती है। पहले भाव पर दृष्टि पेशेवर निर्णयों में आत्मविश्वास बढ़ाएगी, जबकि तीसरे भाव पर दृष्टि संवाद और समझौते की क्षमता में सुधार करेगी, जिससे सफलता के नए अवसर बनेंगे।

वित्त गुरु देव का कर्क राशि में गोचर मकर जातकों के लिए वित्तीय स्थिरता लाएगा। सप्तम भाव पर गुरु देव का प्रभाव व्यवसाय या जीवनसाथी के आय के माध्यम से लाभ ला सकता है। ग्यारहवें भाव पर दृष्टि वित्तीय लाभ सुनिश्चित करती है, जबकि पहले भाव पर दृष्टि विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णयों को बढ़ावा देती है। तीसरे भाव पर दृष्टि नए आय स्रोत खोल सकती है, खासकर संवाद, यात्रा और कौशल विकास के माध्यम से।

परिवार और रिश्ते गुरु देव का कर्क राशि में गोचर व्यक्तिगत जीवन में सौहार्द और संतुलन लाएगा। सप्तम भाव में गुरु देव का गोचर वैवाहिक जीवन में शांति और साथ सुनिश्चित करेगा। पहले भाव पर दृष्टि समझ और सहानुभूति को बढ़ाएगी, जिससे पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। तीसरे भाव पर दृष्टि भाई-बहनों के साथ बेहतर संवाद को बढ़ावा देगी, जबकि ग्यारहवें भाव पर दृष्टि मित्रता और सामाजिक जुड़ाव में आनंद लाएगी।

स्वास्थ्य गुरु देव का कर्क राशि में गोचर मकर जातकों के लिए स्वास्थ्य और ऊर्जा में सुधार लाएगा। पहले भाव पर दृष्टि शारीरिक शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाएगी। तीसरे भाव पर दृष्टि सक्रिय जीवनशैली जैसे व्यायाम या योग अपनाने में मदद करेगी। ग्यारहवें भाव पर दृष्टि मित्रों और सामाजिक नेटवर्क की मदद से रोगों से उबरने में सहायता करेगी। जीवनशैली में संतुलन बनाए रखना और अतिव्यक्ति से बचना आवश्यक होगा।

शिक्षा मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए गुरु देव का यह गोचर अत्यंत सहायक होगा। तीसरे भाव पर दृष्टि संवाद और विश्लेषणात्मक कौशल को तेज करेगी। ग्यारहवें भाव पर दृष्टि समूह अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं या छात्रवृत्ति में सफलता दिलाएगी। पहले भाव पर दृष्टि अध्ययन में आत्मविश्वास और ध्यान बढ़ाएगी। व्यवसाय से संबंधित पाठ्यक्रमों या शिक्षा में साझेदारी करने वाले विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा।

सार 18 अक्टूबर 2025 को गुरु देव का कर्क राशि में गोचर मकर जातकों के लिए सभी क्षेत्रों में विकास का समय होगा। विवाह, करियर, वित्त और शिक्षा में आशीर्वाद के साथ यह गोचर संतुलित और सफल जीवन की दिशा देगा। संबंधों को पोषित करके और अनुशासन पर ध्यान देकर मकर जातक इस शक्तिशाली गोचर का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं