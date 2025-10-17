Guru Gochar 2025: 18 अक्टूबर को होगा गुरु का कर्क राशि में गोचर, वृश्चिक वालों को मिलेंगे नए अवसर

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 18 अक्टूबर 2025 को गुरु देव का कर्क राशि में गोचर विशेष रूप से शुभ होगा क्योंकि गुरु देव नवम भाव में प्रवेश करेंगे। नवम भाव धर्म, भाग्य, आध्यात्मिकता और उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु देव की शुभ दृष्टि से आपको दिव्य आशीर्वाद, शिक्षा में अच्छे अवसर और यात्रा के माध्यम से विकास मिलेगा। पहले, तीसरे और पांचवें भावों पर दृष्टि आत्म-विकास, संवाद कौशल और अध्ययन में सहायता प्रदान करेगी। गुरु देव की दृष्टि पहले, तीसरे और पांचवें भावों पर रहने से व्यक्तित्व, संवाद, शिक्षा और क्रिएटिव सोच में वृद्धि होगी।

वृश्चिक (SCORPIO) करियर: नवम भाव में गुरु देव का गोचर वृश्चिक जातकों के करियर में भाग्य और नए अवसर लाएगा। मार्गदर्शन और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग पेशेवर प्रगति में मदद करेगा। पहले भाव पर दृष्टि आत्म-विश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगी। तीसरे भाव पर दृष्टि संवाद कौशल को मजबूत करेगी, जिससे कार्यस्थल में नेटवर्किंग और सहयोग आसान होगा। पांचवें भाव पर दृष्टि सृजनात्मक कार्यों को बढ़ावा देगी, जिससे शिक्षा, शोध या कला क्षेत्र में कार्यरत लोगों को लाभ मिलेगा।

वित्त: गुरु देव का यह गोचर भाग्य और धर्म कार्यों के माध्यम से वित्तीय लाभ लाएगा। धन लाभ विदेश संबंधों, यात्रा या मार्गदर्शन से संभव है। पहले भाव पर दृष्टि वित्तीय आत्म-विश्वास बढ़ाएगी, जबकि तीसरे भाव पर दृष्टि संवाद से जुड़े व्यवसायों में आय को प्रोत्साहित करेगी। पाँचवें भाव पर दृष्टि सृजनात्मक कार्यों या बच्चों से जुड़े क्षेत्रों में लाभ लाएगी।

परिवार और रिश्ते: गुरु देव का कर्क राशि में गोचर पारिवारिक जीवन में तालमेल और खुशी लाएगा। नवम भाव पर गुरु देव की स्थिति बुजुर्गों के आशीर्वाद और पारिवारिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन सुनिश्चित करेगी। पहले भाव पर दृष्टि से आप व्यक्तिगत संबंधों में अधिक सहानुभूतिशील और सहज बनेंगे। तीसरे भाव पर दृष्टि भाई-बहनों के साथ रिश्तों को मजबूत करेगी, जबकि पांचवें भाव पर दृष्टि बच्चों और प्रेम संबंधों में आनंद बढ़ाएगी।

स्वास्थ्य: गुरु देव का कर्क राशि में गोचर वृश्चिक जातकों के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। पहले भाव पर दृष्टि से स्वास्थ्य और उत्साह में वृद्धि होगी। तीसरे भाव पर दृष्टि शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करेगी, जबकि पांचवें भाव पर दृष्टि मानसिक स्पष्टता और सकारात्मकता बढ़ाएगी। यह समय संतुलित जीवनशैली अपनाने और आध्यात्मिक अभ्यास में ध्यान देने के लिए अनुकूल है।

शिक्षा: वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए गुरु देव का यह गोचर अत्यंत लाभकारी रहेगा। नवम भाव उच्च शिक्षा, दर्शन और शोध के लिए सहायक होगा। पांचवें भाव पर दृष्टि शैक्षणिक उत्कृष्टता और सृजनात्मकता लाएगी, जबकि तीसरे भाव पर दृष्टि संवाद कौशल और अध्ययन में ध्यान बढ़ाएगी। विदेश में शिक्षा या आदरणीय गुरुओं के तहत अध्ययन के अवसर भी इस समय संभव हैं।

निष्कर्ष: 18 अक्टूबर 2025 को गुरु देव का कर्क राशि में गोचर वृश्चिक जातकों के लिए परिवर्तनकारी और समृद्धशाली समय होगा। करियर, वित्त, परिवार, शिक्षा और आध्यात्मिक विकास में आशीर्वाद प्राप्त होंगे। धर्मपरायण मार्ग अपनाकर और विनम्रता बनाए रखकर वृश्चिक जातक गुरु देव की इस उच्च ऊर्जा का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।