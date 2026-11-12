राजनीति से लेकर धन-दौलत तक: कुंडली में बना 'गजकेसरी राजयोग' दिलाता है समाज में शिखर का सम्मान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वैदिक ज्योतिष में 'योगों' का खास महत्व होता है। कुंडली में ग्रहों की खास स्थिति से योगों का निर्माण होता है, जोकि शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। इन्हीं योगों में से एक अत्यंत शुभ योग 'गजकेसरी योग' है।

वैदिक ज्योतिष में यह योग समाज में प्रतिष्ठा, सफलता, ज्ञान और धन से जुड़ा माना जाता है। यदि किसी की कुंडली में यह ग्रह बना हो, तो उसका जीवन उच्च स्तर पर जा सकता है। आइए जानते हैं गजकेसरी योग क्या है, कैसे बनता है और इसके क्या फायदे जीवन में मिलते हैं।

गज का मतलब है 'हाथी' और केसरी का मतलब 'शेर' होता है। ये दोनों ही जानवर शक्ति, सम्मान और नेतृत्व का प्रतीक माने जाते हैं। इसी तरह इस योग से जातक के जीवन में प्रतिष्ठा, मान-सम्मान और विलासिता आती है।

गजकेसरी योग ज्योतिष के सबसे शुभ ग्रहों में शामिल है। यह योग तब बनता है, जब चंद्रमा और बृहस्पति (गुरु) ग्रह एक-दूसरे के साथ कुंडली में 1, 4, 7 या 10 स्थान पर हो।

गजकेसरी योग से युक्त व्यक्ति को पैसा, जमीन, वाहन और घर का सुख प्राप्त होता है। व्यक्ति के पास समय के साथ भौतिक सुख-सुविधाएं खुद ब खुद आने लगती हैं।

इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को समाज में ऊंचा पद, सम्मान और काफी पहचान मिलती है। वह लीडर की भूमिका निभाता है और लोगों उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं।

गजकेसरी योग राजनीति, शिक्षा, प्रशासन, बैंकिंग, ज्यूडिशियरी, धार्मिक कार्य और परामर्श जैसे क्षेत्रों में बड़ी सफलता देता है।

गजकेसरी योग से जातक का वैवाहिक जीवन काफी सुखद रहता ह। जीवनसाथी भी समझदार और संस्कार होता है। इसके साथ ही परिवार में संतुलन भी बना रहता है।

गजकेसरी योग जातक को धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिकता के रास्ते पर अग्रसर करता है। ऐसे व्यक्ति में दूसरों की मदद करने की भावना होती है।

गुरु और चंद्रमा को कैसे मजबूत रखें?

वैदिक ज्योतिष में गुरु और चंद्रमा की मजबूत स्थिति शुभ ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करती है। गुरु को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को

गुरुवार को मंदिर जाकर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा-अर्चना की जाती है।

पीले रंग के कपड़े धारण करके हल्दी का तिलक लगाया जाता है।

विद्यार्थियों को पुस्तकें और शिक्षा से जुड़ी चीजों को दान करनी चाहिए।

जरूरतमंद लोगों को पीले खाद्य पदार्थ जैसे चना दाल, हल्दी, बेसन या मिठाई का दान करना शुभ माना जाता है।

चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय

सोमवार को भगवान शिव की पूजा करें और जल अर्पित करना शुभ माना जाता है।

सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए और चावल, दूध या सफेद रंग की चीजों को दान करने से भी चंद्रमा मजबूत होता है।

मन की शांति के लिए ध्यान करने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। इसके लिए चंद्र मंत्र या फिर 'ऊं सोमाय नम:' मंत्र का जाप करना चाहिए।

गायों की सेवा करने से भी चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है।

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