Budh Vakri 2025: बुध के वक्री होने से मेष समेत इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 9 नवम्बर को बुध वृश्चिक राशि में वक्री (Budh Vakri 2025) रहेंगे। यह समय सोचने-समझने और खुद के अंदर झांकने का है। वक्री बुध हमें अपनी बातों और फैसलों पर ध्यान देने, पुराने मुद्दों को सुलझाने और भावनाओं को समझने का मौका देता है। वृश्चिक राशि में बुध संबंधों, छुपी बातों और पैसों से जुड़े मामलों को फिर से देखने की जरूरत महसूस कराते हैं। प्रगति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन यह लंबे समय में बदलाव और सीखने के लिए सही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष (Aries) – बुध वृश्चिक राशि में वक्री, 9 नवम्बर 2025 बुध, जो आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, 9 नवम्बर को आपके अष्टम भाव में वक्री होंगे। इस समय पुराने मामलों, रहस्यों या अधूरे वित्तीय विषयों पर ध्यान देना जरूरी हो सकता है। पार्टनर्स के साथ बातचीत में सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी-सी बात भी गलतफहमी पैदा कर सकती है।

वक्री बुध आपको भावनाओं को समझने और आध्यात्मिक विकास का अवसर देंगे। बुध के आपके दूसरे भाव पर असर के कारण, अपने शब्दों और पैसों में विशेष सतर्कता रखें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और जोखिम से बचें।

उपाय रोज सुबह “ॐ बुधाय नमः” का जाप करें।

बुधवार को गरीबों को हरी मूंग दाल या हरे फल दान करें। वृषभ (Taurus) – बुध वृश्चिक राशि में वक्री, 9 नवम्बर 2025 बुध, जो आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं, 9 नवम्बर को आपके सातवें भाव में वक्री होंगे। इस समय संबंधों और साझेदारी पर ध्यान देना जरूरी है। पार्टनर्स के साथ बातचीत में थोड़ी गलतफहमी या समझौते में देरी हो सकती है। इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। बुध आपके प्रथम भाव को दृष्टि देंगे, इसलिए अपनी भावनाओं और एक्सप्रेस करने की क्षमता पर ध्यान दें। दूसरों की बात ध्यान से सुनें और तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। इससे संबंधों में सामंजस्य और शांति बनी रहेगी।

उपाय बुधवार को गायों को हरा चारा खिलाएं।

ज्योतिषीय परामर्श के बाद पन्ना (Emerald) की अंगूठी पहनें। मिथुन (Gemini) – बुध वृश्चिक राशि में वक्री, 9 नवम्बर 2025 बुध, जो आपके पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं, आपके छठे भाव में वक्री होंगे। इस समय कार्यक्षेत्र या स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में थोड़ी उलझन हो सकती है। साथ काम करने वालों के साथ बहस से बचें और अपना रूटीन सुधारने पर ध्यान दें। बुध के बारहवें भाव पर प्रभाव से छिपी चिंताएं या नींद की परेशानी हो सकती है। ध्यान और विश्राम इस समय जरूरी हैं। पुराने काम या आदतों को दोबारा देखना लाभकारी रहेंगे।