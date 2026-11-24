आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। ज्योतिष शास्त्र में बुधदेव को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क और संवाद कौशल का कारक माना जाता है। ग्रहों के राजकुमार बुध 25 नवंबर 2026 को विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।

मुख्य रूप से कुछ राशियों के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और विदेश से जुड़े मामलों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। यही नहीं कुछ राशि के जातकों को विदेशी कंपनियों से जुड़ने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने या विदेश यात्रा के नए अवसर मिल सकते हैं।

आइए आपको बताते हैं कि बुधदेव के विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने से तुला, वृश्चिक समेत किन 6 राशियों को क्या लाभ मिल सकता है और उनके लिए कौन से उपाय शुभ रहेंगे। तुला राशि बुधदेव आपकी राशि से प्रथम भाव (लग्न, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। इससे आपके आत्मविश्वास, संवाद और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हो सकता है। व्यापार करने वाले लोग वार्ताओं, नेटवर्किंग और विस्तार की योजनाओं में अधिक सक्रिय हो सकते हैं।

आपको नए विचार पेश करने या अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने के अवसर भी मिल सकते हैं। भविष्य के विकास के लिए पेशेवर संबंध महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अत्यधिक बड़े वादे करने या व्यावहारिक सीमाओं पर विचार किए बिना फैसले लेने से बचें।

उपाय: आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता के लिए बुधवार को हरी इलायची का सेवन करें। लाभ: आत्मविश्वास बढ़ने से वार्ताओं और नेटवर्किंग में बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि बुधदेव आपकी राशि से द्वादश भाव (व्यय, विदेश और मोक्ष का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। विदेश, विदेशी क्लाइंट्स, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित हो सकता है। कुछ उद्यमी अपने सामान्य बाजारों से परे नए अवसरों की खोज कर सकते हैं।

हालांकि, व्यावसायिक विस्तार, यात्रा या प्रशासन से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखें और बिना पूरी जांच के किसी भी समझौते में प्रवेश करने से बचें। उपाय: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए बुधवार को किसी जरूरतमंद को हरे वस्त्र दान करें। लाभ: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने वाले लोगों को विदेश से नए व्यावसायिक अवसर मिलेंगे। धनु राशि बुधदेव आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ, आय और इच्छापूर्ति का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। यह व्यावसायिक आय, नेटवर्किंग और पेशेवर लाभ के लिए एक अनुकूल अवधि हो सकती है। आप प्रभावशाली लोगों से जुड़ सकते हैं या मौजूदा संपर्कों के माध्यम से नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। उद्यमी संभावित क्लाइंट्स की खोज कर सकते हैं और अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने के तरीकों पर विचार कर सकते हैं। व्यापारी और कारोबारी बेहतर वाणिज्यिक योजना से लाभ उठा सकते हैं। मुनाफे को लेकर अवास्तविक उम्मीदें रखने से बचें।

उपाय: आर्थिक उन्नति और सफलता के लिए गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें। लाभ: प्रभावशाली संपर्कों और नए क्लाइंट्स के जुड़ने से व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। मकर राशि बुधदेव आपकी राशि से दशम भाव (कर्म, करियर और प्रतिष्ठा का क्षेत्र) से गोचर करेंगे, जो करियर, पेशे और व्यावसायिक जिम्मेदारियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह अवधि आपकी पेशेवर प्रतिष्ठा सुधारने और व्यावसायिक संचालन को मजबूत करने के अवसर ला सकती है।

आपको अपनी योजना और संवाद कौशल के लिए सराहना मिल सकती है। व्यापार करने वाले लोग विस्तार, प्रबंधन और दीर्घकालिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि, कार्यालय की राजनीति से दूर रहें और कर्मचारियों तथा साझेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें।

उपाय: करियर में स्थिरता और सम्मान के लिए शनिवार को शनिदेव के समक्ष दीप जलाएं। लाभ: आपकी बेहतरीन योजना और संवाद कौशल से व्यावसायिक संचालन और प्रतिष्ठा मजबूत होगी। कुंभ राशि बुधदेव आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का क्षेत्र) से गोचर करेंगे। यह विदेश संपर्कों, उच्च शिक्षा, परामर्श और लंबी दूरी की व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से कारोबार के विस्तार में सहायता कर सकता है।

आपको विभिन्न स्थानों के लोगों के साथ काम करने या नए बाजारों की खोज करने के अवसर मिल सकते हैं। प्रकाशन, शिक्षा, यात्रा और सलाहकार सेवाओं से जुड़े कारोबारियों के लिए यह अवधि उत्साहजनक हो सकती है। बड़े निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।

उपाय: भाग्य का साथ पाने के लिए बुधवार को गणेश स्तोत्र का पाठ करें। लाभ: लंबी दूरी की व्यावसायिक गतिविधियों और नए बाजारों से कारोबार में लाभ होगा। मीन राशि बुधदेव का यह गोचर आपके धन और निवेश के मामलों पर ध्यान देने का संकेत देता है। इस दौरान आपको अपने पैसों के लेन-देन, पुराने कर्जों और टैक्स से जुड़े कामों को ठीक करने की जरूरत पड़ सकती है।