Mokshada Ekadashi 2025 Date: मोक्षदा एकादशी पर ग्रह-नक्षत्रों का शुभ संयोग, इस समय पूजा करने से बरसेगी कृष्ण जी की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार 01 दिसंबर को गीता जयंती है। यह पर्व हर साल मोक्षदा एकादशी के दिन मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान कृष्ण की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। वहीं, मंदिरों में गीता पाठ का आयोजन किया जाता है।

वैष्णव समाज के लिए मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि बेहद खास होता है। इस दिन वैष्णव समाज के अनुयायी अपने आराध्य भगवान कृष्ण की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। ज्योतिषियों की मानें तो मोक्षदा एकादशी पर ग्रह-नक्षत्रों का शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योग में जग के नाथ भगवान मधुसूदन की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

मोक्षदा एकादशी शुभ योग ( Mokshada Ekadashi 2025 Shubh Yoga) मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर शिववास योग समेत कई दुर्लभ और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। शिववास योग प्रदोष काल में है। इस समय देवों के देव महादेव भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। वहीं, अभिजीत मुहूर्त दिन में 11बजकर 52 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक है। इसके साथ ही रेवती और अश्विनी नक्षत्र का संयोग है।