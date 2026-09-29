पितृ पक्ष में आ रही है इंदिरा एकादशी: क्या बेटी भी कर सकती है पितरों के लिए श्राद्ध और व्रत? पढ़ें नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में एकादशी की तिथि को अत्यंत शुभ माना जात है। भगवान विष्णु को समर्पित यह तिथि वैष्णव परंपरा में खास महत्व रखती है। यह सिर्फ उपवास का दिन नहीं है, बल्कि भगवान श्री हरि का स्मरण कर उनकी कृपा प्राप्त करने का भी सुनहरा मौका होता है। सभी 24 एकादशियों की ही तरह इंदिरा एकादशी का भी खास महत्व है।

वैदिक पंचांग के हिसाब से, हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी (Indira Ekadashi 2026) के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पितृ पक्ष के दौरान पड़ती है। जिस वजह से इसका धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी में व्रत कौन रख सकता है और क्या बेटी भी पितरों की सुख-शांति के लिए व्रत का पालन कर सकती हैं।

इंदिरा एकादशी तिथि 2026 (Kab Hai Indira Ekadashi 2026) एकादशी तिथि का आरंभ- 6 अक्तूबर 2026, मंगलवार को सुबह 2 बजकर 7 मिनट पर एकादशी तिथि का समाप्त- 7 अक्तूबर 2026, बुधवार को सुबह 12 बजकर 34 मिनट पर उदया तिथि के हिसाब से इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 6 अक्तूबर 2026, मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी का व्रत किसे रखना चाहिए? हिंदू धर्म शास्त्रों में एकादशी व्रत सभी रख सकते हैं, चाहे उनकी उम्र, लिंग या वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो। अविवाहित लड़के और लड़कियां भी इंदिरा एकादशी का व्रत अन्य लोगों की तरह रख सकते हैं।

हालांकि गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार लोग को इस व्रत को न रखने की छूट दी जाती है। बेटी अपने पितरों के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रख सकती है? गरुड़ पुराण के अनुसार, घर की बेटियां भी अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन कर सकती है। अगर परिवार में कोई पुरुष संतान नहीं हो या पितृ ऋण चुकाने में सक्षम नहीं हो, तो घर की बेटी को अपने पितरों के लिए पूजा, तर्पण और व्रत करने का पूर्ण अधिकार है। इंदिरा एकादशी पर किन पितरों का होता है श्राद्ध? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि पर उन पूर्वजों का श्राद्ध संपन्न किया जाता है, जिनकी मृत्यु किसी पक्ष की एकादशी तिथि को हुई हो। इसे 'एकादशी श्राद्ध या ग्यारस श्राद्ध' भी कहा जाता है।