Indira Ekadashi 2026: पितरों को दिलाना है मोक्ष? इंदिरा एकादशी पर अपनी राशि के अनुसार करें दान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एकादशी मुख्य रूप से पितरों को समर्पित मानी जाती है। पितृ पक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, व्रत और जरूरतमंदों को दान करने से न केवल अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि पितरों का भी भरपूर आशीर्वाद मिलता है।

एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषाचार्य चंद्रेश शर्मा के अनुसार, अगर यह दान व्यक्ति अपनी राशि (Zodiac Sign) के अनुकूल करे, तो इसके सकारात्मक प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं मेष से मीन राशि तक के जातकों को इंदिरा एकादशी पर किन-किन शुभ वस्तुओं का दान करना चाहिए।

अपनी राशि अनुसार दान की शुभ वस्तुएं

मेष: लाल मसूर की दाल, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें। इससे ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ने की मान्यता है।

वृषभ: चावल, दूध, सफेद वस्त्र या चीनी का दान शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख-शांति बनी रहने की मान्यता है।

मिथुन: हरी मूंग की दाल, हरे फल या हरे वस्त्र का दान करें। इसे बुद्धि और कार्यक्षमता से जोड़कर देखा जाता है।

कर्क: दूध, चावल, सफेद मिठाई या सफेद वस्त्र का दान करें। मान्यता है कि इससे मन की शांति और पारिवारिक सुख बढ़ता है।

सिंह: गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन या पीले-लाल रंग के वस्त्र का दान करें। इससे मान-सम्मान और आत्मबल बढ़ने की मान्यता है।

कन्या: हरी मूंग, हरी सब्जियां, फल या स्टेशनरी का दान शुभ माना जाता है। इससे पढ़ाई और काम में सफलता की कामना की जा सकती है।

तुला: सफेद वस्त्र, चावल, दूध या सुगंधित वस्तुओं का दान करें। मान्यता है कि इससे रिश्तों में मधुरता और सुख-शांति आती है।

वृश्चिक: गुड़, मसूर की दाल, लाल वस्त्र या तांबे की वस्तु का दान करें। इसे बाधाओं को कम करने और आत्मबल बढ़ाने से जोड़ा जाता है।

धनु: पीली दाल, हल्दी, केले या पीले वस्त्र का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे गुरु की कृपा और ज्ञान की प्राप्ति होती है।

मकर: काले तिल, कंबल, काले वस्त्र या जरूरतमंद को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इससे जीवन की परेशानियां कम होने की कामना की जाती है।

कुंभ: काले तिल, उड़द की दाल, कंबल या जूते-चप्पल जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। इसे सेवा और कर्मों की शुद्धि से जोड़कर देखा जाता है।

मीन: पीली दाल, हल्दी, केले, पीले वस्त्र या धार्मिक पुस्तक का दान शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलने की मान्यता है।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें।