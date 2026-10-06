इंदिरा एकादशी 2026: पितरों को तारने वाला सबसे खास व्रत, यह है संपूर्ण पूजा विधि और मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारत में मानसून की समाप्ति के आसपास पितृ पक्ष का पर्व शुरू हो जाता है, जो पूर्वजों के स्मरण और उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करना का सुनहरा मौका है। श्राद्ध पक्ष वह समय है, जब हर कोई अपने पूर्वजों को याद करने के साथ पिंडदान और तर्पण जैसे धार्मिक अनुष्ठान को निभाता है।

इसी पखवाड़े में इंदिरा एकादशी भी आती है, जो भगवान विष्णु की पूजा और उपवास के लिए सबसे खास दिन माना जाता है। साल 2026 में इंदिरा एकादशी 06 अक्टूबर, मंगलवार के दिन यानी आज है। इंदिरा एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त विवरण दिनांक समय इंदिरा एकादशी 2026 मंगलवार 06 अक्टूबर 2026 पक्ष अश्विन माह की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ 6 अक्टूबर की सुबह 2 बजकर 7 मिनट पर एकादशी तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजकर 34 मिनट पर पारण 7 अक्टूबर की सुबह 6 बजकर 17 मिनट से लेकर 8 बजकर 38 मिनट तक पितृ पक्ष के दौरान इंदिरा एकादशी क्यों मनाई जाती है? अधिकतर एकादशी भक्तों के खुद के अनुशासन और भक्ति से जुड़ी है, लेकिन इंदिरा एकादशी इससे अलग है। चूंकि यह ऐसे समय पर आती है, जब परिवार पहले से ही अपने दिवंगत प्रियजनों के लिए अनुष्ठान कर रहे होते हैं, इसलिए इसे लंबे समय से पूर्वजों को व्रत का पुण्य समर्पित करने के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि, इस व्रत को करने से यमलोक में कष्ट भोग रहे पूर्वजों भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। भक्तों का मानना है कि, इस व्रत का विधिपूर्वक पालन करने से परिवार को भी लाभ मिलता है। ये धार्मिक मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं और भक्त इन्हें अपने नजरिए से देखते हैं।

इंदिरा एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है? एकादशी का व्रत एकादशी तिथि से एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है, जिसमें पूर्व संध्या की बेला पर सादा भोजन किया जाता है। एकादशी की सुबह भक्त परंपरा के मुताबिक जल्दी उठकर स्नान करते हैं और फिर स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी करते हैं।