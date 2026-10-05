16 दिनों के श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी क्यों है सबसे खास? पितरों की मुक्ति से जुड़ा है रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर महीने में 2 बार आने वाली एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के हिसाब से सभी एकादशी व्रत की ही तरह आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली 'इंदिरा एकादशी' का भी विशेष महत्व है।

यह एक मात्र ऐसी एकादशी है जो पितृ पक्ष में आती है। माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को पितृ पक्ष (Pitru Paksha 2026) में श्राद्ध पक्ष के समान फलों की प्राप्ति होती है।

इसी वजह से इंदिरा एकादशी का व्रत अन्य एकादशियों के व्रत की तुलना में बेहद खास माना जाता है। जो लोग किसी भी वजह से पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध न कर पाए हों, उन्हें खासतौर पर एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए।

इंदिरा एकादशी 2026 व्रत तिथि (Indira Ekadashi 2026 Date) इंदिरा एकादशी का व्रत हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। इस साल यह व्रत 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी को 'श्राद्ध एकादशी' और'पितृमोक्षदा एकादशी' के नाम से जाना जाता है।

इंदिरा एकादशी 2026 पूजा मुहूर्त इंदिरा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ- 6 अक्टूबर 2026 को सुबह 2 बजकर 7 मिनट पर

एकादशी तिथि का समापन- 7 अक्टूबर 2026 को रात 12 बजकर 34 मिनट पर इंदिरा एकादशी 2026 का पारण कब? द्रिक पंचांग के हिसाब से इंदिरा एकादशी 2026 का पारण 7 अक्टूबर 2026 को सुबह 6 बजकर 17 मिनट से लेकर 8 बजकर 38 मिनट तक रहेगा। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को ही 'पारण' कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी माना गया है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय होने से पहले ही किया जाता है।

पितृ पक्ष 2026 में इंदिरा एकादशी का महत्व धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों की आत्मा को यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिलने के साथ बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।