October 2026 Ekadashi List: इंदिरा और पापांकुशा एकादशी कब है? जानें सटीक तारीख, शुभ मुहूर्त और दान का महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू पंचांग के हिसाब से, एकादशी का व्रत हर महीने ग्यारहवीं तिथि पर रखा जाता है। यह दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा और भक्ति को समर्पित माना जाता है।

एक साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है, यानी हर महीने में 2 बार एकादशी की तिथि पड़ती है। आइए जानते हैं इस साल 2026 के अक्टूबर महीने में कब-कब एकादशी है?

अक्टूबर 2026 में कब-कब है एकादशी?

एकादशी तिथि को कई नामों से जाना जाता है। इस साल अक्टूबर महीने में भी 2 एकादशी तिथि पड़ेगी। पहली इंदिरा एकदाशी (Indira Ekadashi 2026) और दूसरी पापांकुशा एकादशी (Papankusha Ekadashi 2026) है। 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार को अक्टूबर महीने की पहली एकादशी यानी इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जबकि अक्टूबर महीने की दूसरी एकादशी यानी पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा।

इंदिरा एकादशी 2026 की तारीख और मुहूर्त इंदिरा एकादशी की तारीख 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार एकादशी तिथि प्रारंभ 6 अक्टूबर , 2026 को सुबह 2 बजकर 07 मिनट पर एकादशी तिथि समाप्त 07 अक्टूबर 2026 को सुबह 12 बजकर 34 मिनट पर एकादशी तिथि का पारण 7 अक्टूबर को सुबह 6 बजकर 17 मिनट से 8 बजकर 38 मिनट तक इंदिरा एकादशी का महत्व इंदिरा एकादशी आश्विन मास के दौरान आती है, जिस वजह से यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ-साथ पितरों का श्राद्ध और तर्पण के लिए भी खास मानी जाती है। इस दिन जरुरतमंदों को दान करने से पितृ दोष की समस्या खत्म होती। पितृ पक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी को 'मोक्षदायिनी एकादशी' के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि, इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होने के साथ व्यक्ति की सात पीढ़ियों का कल्याण होता है। इंदिरा एकादशी का वर्णन पद्मपुराण और स्कंदपुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है।