वित्त साप्ताहिक राशिफल: गुरु- मंगल की चाल से बदलेगी आपकी आर्थिक स्थिति, मेष से मीन राशि पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2026 का साप्ताहिक वित्त राशिफल आपको पैसों के लेन-देन, बजट और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का सही मार्गदर्शन देता है। ग्रहों की चाल के अनुसार इस सप्ताह बचत, पुराने बकाए चुकता करने और निवेश के फैसलों में सावधानी बरतना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखेगा। ऐसे में चलिए जानते हैं मेष से मीन (Weekly Finance Rashifal) राशि का वित्त साप्ताहिक राशिफल।

मेष वित्त साप्ताहिक राशिफल (5 October to 11 October 2026 Finance Horoscope) इस हफ्ते पैसों का बड़ा हिस्सा घर पर खर्च होता दिख रहा है। चौथे भाव में मंगलदेव और गुरुदेव साथ हैं। इसलिए घर की मरम्मत, राशन या परिवार के साथ बाहर खाने पर खर्च होता रहेगा। इनमें से कुछ खर्च जरूरी होंगे। पर मूड ठीक करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का कार्ट भरना ठीक नहीं रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में ही गैर जरूरी चीजों के खर्च की एक सीमा तय कर लें।

9 अक्टूबर के बाद बजट पर नजर डालने का अच्छा मौका है। अपने सब्सक्रिप्शन और ईएमआई एक बार देख लें। जो हर महीने चुपचाप कट रहे हैं पर किसी काम के नहीं हैं, उन्हें बंद करें। कहीं पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जुटा लें। सिर्फ किसी दोस्त के कहने पर निवेश न करें। वक्री शुक्रदेव किसी पुराने उधार या साझा खर्च की बात फिर से उठा सकते हैं। लेन देन का हिसाब लिखकर रखें, ताकि बाद में कोई गलतफहमी न बने।

वृषभ वित्त साप्ताहिक राशिफल हफ्ते के पहले हिस्से में घर, परिवार और रोज के कामों पर खर्च बढ़ सकता है। 6 अक्टूबर के बाद चंद्रदेव चौथे भाव में होंगे। इस दौरान घर का कोई सामान खरीदने या मरम्मत कराने का मन बन सकता है। कुछ खर्च टाले नहीं जा सकेंगे, पर हर चीज एक साथ खरीदने की जरूरत नहीं है। तीसरे भाव में गुरुदेव भरोसेमंद लोगों से पैसों की अच्छी सलाह दिलाएंगे।

सलाह जरूर लें, पर आखिरी फैसला खुद आंकड़े देखकर करें। 9 अक्टूबर के बाद आपको ऐसे छोटे खर्च दिखने लगेंगे जो धीरे धीरे बड़ी रकम बन गए हैं। बाहर से मंगाया खाना, बार बार की कैब और भूले हुए ऐप सब्सक्रिप्शन पर एक नजर डालें। वक्री शुक्रदेव कोई पुराना बकाया फिर याद दिला सकते हैं। उसे टालने के बजाय साफ बात करके निपटा दें। ग्यारहवें भाव में वक्री शनिदेव हैं। इसलिए किसी पुराने लाभ के मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है।

मिथुन वित्त साप्ताहिक राशिफल इस हफ्ते पैसा आपके लिए सबसे अहम मुद्दा रहेगा। दूसरे भाव में उच्च के गुरुदेव बचत की अच्छी आदत डालने में मदद करेंगे। पर वहीं बैठे नीच के मंगलदेव भावनाओं में बहकर खर्च करवा सकते हैं। 5 अक्टूबर को घरवालों की किसी फरमाइश पर या मन बहलाने के लिए बेवजह खरीदारी न करें। सेल का मैसेज आए तो तुरंत कार्ट न भरें। पहले खुद से पूछें कि क्या यह सच में जरूरी है।

9 अक्टूबर के बाद बजट की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा। हर महीने कटने वाले खर्च देखें। जहां आसानी से कटौती हो सकती है, वहां करें। वक्री शुक्रदेव कोई पुराना भुगतान या किसी दोस्त से जुड़ा लेन देन फिर सामने ला सकते हैं। बात विनम्रता से करें, पर अपनी रकम को लेकर साफ रहें। सिर्फ मना करने में झिझक की वजह से किसी को उधार न दें।

कर्क वित्त साप्ताहिक राशिफल 6 अक्टूबर की रात चंद्रदेव दूसरे भाव में आएंगे। इसके बाद पैसों की सुरक्षा का खयाल बढ़ेगा। आप बचत बढ़ाने या कोई मजबूत फंड बनाने के बारे में सोच सकते हैं। पहले भाव में गुरुदेव इस सोच को सही दिशा देंगे। पर मंगलदेव भावनाओं में बहकर खर्च करवा सकते हैं। किसी तनाव भरे दिन के बाद खुद को इनाम देने के लिए महंगी चीज न खरीदें।

घर या परिवार के खर्च आएं तो उन्हें शांति से संभालें। 9 अक्टूबर के बाद हर महीने के खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। फिर देखें कि कहां बचत हो सकती है। वक्री शुक्रदेव घर या वाहन से जुड़ा कोई पुराना आर्थिक मामला फिर सामने ला सकते हैं। किसी रिश्तेदार या दोस्त को यूं ही पैसे उधार न दें। अगर देना जरूरी हो, तो पहले साफ कर लें कि रकम कब और कैसे लौटेगी।

सिंह वित्त साप्ताहिक राशिफल हफ्ते की शुरुआत में खर्चों पर लगाम रखनी होगी। बारहवें भाव में नीच के मंगलदेव अचानक खर्च ला सकते हैं। गाड़ी की मरम्मत या किसी अपने के इलाज पर बिना बताए पैसा लग सकता है। तनाव में मन हल्का करने के लिए कुछ खरीद लेने का मन भी करेगा। 6 अक्टूबर की रात के बाद आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर ज्यादा भरोसे में होंगे। बस ध्यान रहे कि यह भरोसा ओवरकॉन्फिडेंस न बन जाए।

9 अक्टूबर से चंद्रदेव और सूर्यदेव दोनों दूसरे भाव में होंगे। बजट बनाने के लिए यह अच्छा समय है। सब्सक्रिप्शन, घर के खर्च और हर महीने के भुगतान एक बार देख लें। वक्री शुक्रदेव कोई पुराना भुगतान फिर याद दिला सकते हैं। भाई-बहन के साथ साझा पैसों की बात भी उठ सकती है। रसीदें संभालकर रखें और साफ बात करें। कहीं निवेश करना है, तो किसी और के जोश में आकर जल्दबाजी न करें।

कन्या वित्त साप्ताहिक राशिफल दूसरे भाव में वक्री शुक्रदेव आपको अपने खर्च करने के तरीके पर सोचने को मजबूर करेंगे। छोटी छोटी आर्थिक गलतियां सुधारने के लिए यह अच्छा हफ्ता है। हफ्ते के पहले हिस्से में दोस्तों के साथ घूमने या किसी सामाजिक कार्यक्रम पर खर्च बढ़ सकता है। 6 अक्टूबर की रात के बाद बारहवें भाव में चंद्रदेव अनचाहे खर्च ला सकते हैं। कुछ पैसा अलग से बचाकर रखें।

9 अक्टूबर से आप बजट को लेकर ज्यादा अनुशासित होंगे। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों की अलग अलग लिस्ट बनाएं। कोई पुराना भुगतान या पैसों की बात फिर सामने आए, तो उसे टालें नहीं। सीधे निपटा दें। थोड़े समय के जोश में कोई जोखिम भरा निवेश न करें। मोबाइल या कोई बड़ा घरेलू सामान खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले दो तीन जगह दाम मिला लें। उसके बाद ही फैसला करें।

तुला वित्त साप्ताहिक राशिफल इस हफ्ते खर्चों को लेकर सजग रहना होगा। कपड़े, सजने संवरने या दोस्तों के साथ बाहर जाने पर खर्च करने का मन करेगा। अपने पैसे का आनंद लेने में कोई बुराई नहीं है। पर अपने बड़े आर्थिक लक्ष्य याद रखें। ग्यारहवें भाव में केतु हैं। इसलिए किसी दोस्त से मिलने वाला फायदा उम्मीद से कम रह सकता है। 9 अक्टूबर से बारहवें भाव में चंद्रदेव और सूर्यदेव अचानक खर्च भी ला सकते हैं।

वक्री शुक्रदेव आपको पैसों के प्रति अपने रवैये पर दोबारा सोचने को कहेंगे। अपनी आदतों को देखें, पर खुद को ज्यादा कोसें नहीं। हफ्ते के बीच में बिल और हर महीने के खर्च जांच लें। कोई पुराना भुगतान या बकाया लौटे, तो उसे सावधानी से संभालें। किसी असहज बातचीत से बचने के लिए पैसों का वादा न करें। दोस्तों, जीवनसाथी या रिश्तेदारों के साथ साझा पैसों की जिम्मेदारी पहले से साफ कर लें।

देखें फ्री पर्सनलाइज्ड फाइनेंस राशिफल। वृश्चिक वित्त साप्ताहिक राशिफल इस हफ्ते पैसों के मामले में अनुशासन जरूरी है। शुरुआत में यात्रा, करियर और परिवार की जिम्मेदारियों पर खर्च बढ़ सकता है। किसी धार्मिक यात्रा या बड़ों की सेवा पर पैसा लगे, तो पहले पूरा बजट देख लें। मंगलदेव की कमजोर स्थिति के कारण आप अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर डर सकते हैं। बड़ा सेविंग फंड बनाने की सोच अच्छी है। पर डर में आकर कोई जल्दबाजी का फैसला न लें।

9 अक्टूबर के बाद ग्यारहवें भाव में चंद्रदेव और सूर्यदेव साथ होंगे। दोस्तों या प्रोफेशनल संपर्कों से फायदे का रास्ता खुल सकता है। किसी से पैसों की सलाह मिले, तो उसे खुद जांच लें। 11 अक्टूबर से बारहवें भाव में चंद्रदेव खर्च बढ़ा सकते हैं। वक्री शुक्रदेव कोई ऐसा पुराना आर्थिक मामला फिर ला सकते हैं जो पूरी तरह सुलझा नहीं था। किसी को भी यूं ही पैसे उधार न दें।

धनु वित्त साप्ताहिक राशिफल ड़े पैसों पर ध्यान बढ़ाएंगे। आप अपनी आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना चाहेंगे। इसलिए अपनी लंबी प्लानिंग दोबारा देखने का मन करेगा। वहीं नीच के मंगलदेव मन अस्थिर होने पर बेवजह खर्च करवा सकते हैं।

बाकी भुगतानों की लिस्ट बनाएं। यह साफ समझ लें कि किसी साझा खर्च में आपकी कितनी जिम्मेदारी है। लोन, निवेश या बीमा पॉलिसी से जुड़ा कोई काम है, तो छोटे अक्षरों में लिखी शर्तें भी पढ़ें। 11 अक्टूबर से ग्यारहवें भाव में चंद्रदेव लाभ के मौके दिखा सकते हैं। वक्री शुक्रदेव किसी दोस्त या प्रोफेशनल संपर्क के साथ पुराना लेन देन फिर सामने ला सकते हैं। साफ बात करें और गोल मोल वादे न करें।

मकर वित्त साप्ताहिक राशिफल इस हफ्ते साझा पैसों पर ध्यान देना होगा। शुरुआत में जीवनसाथी या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। पैसा लगाने से पहले साफ कर लें कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है। सातवें भाव में गुरुदेव पैसों के मामले में सहयोग दिलाएंगे। पर नीच के मंगलदेव खर्च को लेकर भावुक बहस करवा सकते हैं। जब दोनों तरफ झुंझलाहट हो, तब पैसों की बात न छेड़ें।

6 अक्टूबर की रात से चंद्रदेव आठवें भाव में होंगे। लोन, बीमा, निवेश और लंबी देनदारियों की समीक्षा के लिए यह अच्छा समय है। कागजात ध्यान से पढ़ें और छोटी बातों को नजरअंदाज न करें। दूसरे भाव में राहु बेवजह खर्च करवा सकते हैं। वक्री शुक्रदेव कोई पुराना आर्थिक या प्रोफेशनल इंतजाम फिर चर्चा में ला सकते हैं। सिर्फ असहज बातचीत खत्म करने के लिए कोई फैसला न लें।

कुंभ वित्त साप्ताहिक राशिफल इस हफ्ते पैसों को सावधानी से संभालना होगा, खासकर जहां पैसा किसी के साथ साझा हो। सेहत, काम और परिवार से जुड़े खर्च आ सकते हैं। थोड़ी रकम मुश्किल वक्त के लिए अलग रखें। छठे भाव में गुरुदेव रोज की अच्छी आदतों से पैसों को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। कोई बहुत भरोसे से बात करे, सिर्फ इसलिए उसके कहने पर पैसा न लगाएं।

6 अक्टूबर की रात के बाद जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य से साझा खर्चों पर बात करनी पड़ सकती है। बात आंकड़ों पर रखें और भावुक बहस से बचें। दूसरे भाव में वक्री शनिदेव परिवार के किसी पुराने आर्थिक मामले को फिर सामने ला सकते हैं। वक्री शुक्रदेव कोई पुराना समझौता दोबारा चर्चा में ला सकते हैं। शर्तें बदलनी हों तो हर लाइन पढ़कर ही हामी भरें।