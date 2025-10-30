Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर चाहिए श्रीविष्णु की कृपा, तो इन शक्तिशाली मंत्रों के जाप से होगी मनचाही मुराद पूरी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार 01 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह में मनाया जाता है। एकादशी तिथि पर साधक प्रातः काल से लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। साथ ही मंदिरों में लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा की जाती है।

