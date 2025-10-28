पुष्कर मेले में 15 करोड़ का घोड़ा अब तक बना 285 बच्चों का पिता, 10 लाख का भैंसा भी किसी से कम नहीं
राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला चल रहा है, जहाँ पंजाब से गेरी 15 करोड़ का घोड़ा शाबाज लेकर आए हैं। जयपुर के अभिनव सबसे छोटी शेटलैंड पोनी लाए हैं। पांच साल का बादल, जो 285 बच्चों का पिता है, आकर्षण का केंद्र है। बीकानेर के राहुल 10 लाख का मुर्रा भैंसा लेकर पहुंचे हैं। मेले में गायों की विभिन्न नस्लें भी हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पशुपालक भी शामिल हुए हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के अजमेर जिले में अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला परवान पर है। यहां के पशु मेले में देश के विभिन्न इलाकों से पशुओं को उनके मालिक खरीद, बिक्री के लिए लेकर पहुंच रहे हैं।
पंजाब के पशुपालक गेरी 15 करोड़ रूपए की कीमत का अपना घोड़ा शाबाज लेकर पुष्कर पशु मेले में पहुंचे हैं। शाबाज ने ब्रीडिंग कराने का खर्च दो लाख रूपए है। शाबाज की ऊंचाई 65 इंच है। गेरा शाबाज के अतिरिक्त 39 अन्य घोड़े भी पशु मेले में लेकर आए हैं। इसी तरह पशु मेले में घोड़ों की सबसे छोटी प्रजाति भी शामिल हो रही है।
सबसे छोटी प्रजाति के चार घोड़े लेकर पहुंचे जयपुर निवासी अभिनव तिवाड़ी ने बताया कि इन घोड़ों को शेटलैंड पोनी के नाम से जाना जाता है। इनकी ऊंचाई करीब ढाई फीट है। साथ ही यहां पांच साल का घोड़ा बादल भी पहुंचा है। बादल अब तक 285 बच्चों का पिता बन चुका है। बादल की कीमत 11 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
मालिक राहुल ने बताया कि ब्रीडिंग के लिए यह घोड़ा काफी अच्छा माना जाता है। मेले में बीकानेर के पशुपालक राहुल दस लाख रुपये कीमत का आठ सौ किलो वजनी मुर्रा नस्ल का भैंसा लेकर पहुंचे हैं। मेले में गायों की तीन अलग-अलग नस्लें पहुंची है। सबसे छोटी पुगनुर नस्ल की 16 इंच की गाय है। वहीं मिली माउस नस्ल की दो गाय 12 इंच की है। पशु मेले में राजस्थान के अतिरिक्त हरियाणा,पंजाब एवं उत्तरप्रदेश के पशुपालक अधिक संख्या में पहुंचे हैं।
