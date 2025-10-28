पुष्कर मेले में 15 करोड़ का घोड़ा अब तक बना 285 बच्चों का पिता, 10 लाख का भैंसा भी किसी से कम नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के अजमेर जिले में अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला परवान पर है। यहां के पशु मेले में देश के विभिन्न इलाकों से पशुओं को उनके मालिक खरीद, बिक्री के लिए लेकर पहुंच रहे हैं। पंजाब के पशुपालक गेरी 15 करोड़ रूपए की कीमत का अपना घोड़ा शाबाज लेकर पुष्कर पशु मेले में पहुंचे हैं। शाबाज ने ब्रीडिंग कराने का खर्च दो लाख रूपए है। शाबाज की ऊंचाई 65 इंच है। गेरा शाबाज के अतिरिक्त 39 अन्य घोड़े भी पशु मेले में लेकर आए हैं। इसी तरह पशु मेले में घोड़ों की सबसे छोटी प्रजाति भी शामिल हो रही है।

सबसे छोटी प्रजाति के चार घोड़े लेकर पहुंचे जयपुर निवासी अभिनव तिवाड़ी ने बताया कि इन घोड़ों को शेटलैंड पोनी के नाम से जाना जाता है। इनकी ऊंचाई करीब ढाई फीट है। साथ ही यहां पांच साल का घोड़ा बादल भी पहुंचा है। बादल अब तक 285 बच्चों का पिता बन चुका है। बादल की कीमत 11 करोड़ रुपये बताई जा रही है।