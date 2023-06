'मोदी को हराने भ्रष्टाचारी मिल रहे साथ', उदयपुर में विपक्षी एकजुटता पर बरसे शाह; कन्हैयालाल पर गहलोत से सवाल

Amit Shah attack Opposition unity गृह मंत्री शाह ने उदयपुर की एक रैली में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में चल रहे कार्यों का गुणगान करने के साथ कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि भाजपा ने अपने नौ साल के राज में हमेशा आदिवासी लोगों का सम्मान किया लेकिन कांग्रेस ने केवल इन लोगों को ठगने का काम किया।

जयपुर, ऑनलाइन डेस्क। Amit Shah attack Opposition unity गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान का दौरा किया। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने जहां पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में चल रहे कार्यों का गुणगान किया, वहीं कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि भाजपा ने अपने नौ साल के राज में हमेशा आदिवासी लोगों का सम्मान किया। मोदी ने हर वादा पूरा किया उन्होंने कहा कि पहली बार देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी समुदाय से है। शाह ने कहा कि राजस्थान में जब से कांग्रेस की गहलोत सरकार आई है, राज्य में सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लोगों से जो भी वादे किए थे, वो पूरे किए। अमेरिका में भी गूंज रहा मोदी...मोदी.... शाह ने कहा कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं लोग उन्हें प्यार करते हैं। शाह ने कहा हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका गए थे, वहां के संसद में भी मोदी...मोदी गूंज रहा था। कन्हैयालाल की हत्या पर सवाल शाह ने उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या को लेकर भी गहलोत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार दंगा राज चला रही है। गृह मंत्री ने कहा कि अगर एनआईए जांच न करती तो आरोपी भी पकड़े न जाते। सीएम गहलोत को लिया आड़े हाथ शाह ने राजस्थान के सीएम गहलोत को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, गहलोत जी बिना बात इस उम्र में इधर-उधर घूम रहे हैं, उन्हें कोई इस सभा का वीडियो दिखाए तो उनको मालूम पड़ेगा कि उनकी सरकार के जाने का समय हो गया है। आज जो नजारा मेवाड़ की धरती पर मेरे सामने है वो बताता है कि 2023 और 2024 में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान केवल 90 एकलव्य विद्यालय थे, लेकिन मोदी सरकार में 2014 से अब तक 500 से अधिक एकलव्य विद्यालय बनाए जा चुके हैं।

