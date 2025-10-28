Language
    एचपीसीएल के भजन गंज पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के लीकेज की दुर्गंध से मचा हड़कंप

    By Narender Sanwariya Edited By: Narender Sanwariya
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    अजमेर के भजन गंज इलाके में एचपीसीएल पेट्रोल पंप के भूमिगत टैंक से पेट्रोल रिसाव की सूचना से हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के इलाके की बिजली बंद कर दी गई और यातायात को डायवर्ट किया गया। लीकेज रोकने और टैंक खाली करने के प्रयास जारी हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अजमेर के भजन गंज क्षेत्र में एचपीसीएल के एक पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड टैंक से पेट्रोल लीकेज की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन, अग्निशमन विभाग, एचपीसीएल व नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया है और आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है।

    जानकारी के अनुसार भजन गंज पेट्रोल पंप के पास में स्थित आँपटीकल के व्यापारी तरुण प्रजापति ने सुबह दुकान खोलने पर अंडरग्राउंड से पेट्रोल की दुर्गंध की सूचना दी थी। सूचना पर पेट्रोल पंप के मालिक, कर्मचारी ने पेट्रोल लीकेज की आशंका दर्शाई और शीघ्र ही एचपीसीएल कंपनी के अधिकारियों को सूचित कर दिया।

    इस बीच जनहानि से बचने के लिए नगर निगम के अग्निशमन विभाग व जिला प्रशासन को सूचित किया गया। उन्होंने मौके पर पहुंच कर यातायात को डायवर्ट कर दिया और आसपास के क्षेत्रों की बिजली बंद करा दी। दुकान व मकान वालों को सावधान कर सुरक्षा की दृष्टि से सावचेत कर दिया। इस बीच लीकेज की जांच शुरू कर दी है। लीकेज पैट्रोल टैंक का खाली करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

    अजमेर के सीईओ ओम प्रकाश ने बताया कि सूचना पर पुलिस कर्मियों ने क्षेत्र को खाली करवा दिया है। किसी तरह की अनहोनी नहीं हो इस बाबत सूचना प्रसारित की जा रही है। दुकान मकान बंद करा दिए गए है। बिजली भी क्षेत्र की बंद कर दी गई है। अग्निशमन के वाहन तैनात कर दिए गए है। एक तरफा आवागमन किया गया है। पंप से संचालन बंद करवा दिया गया है। अग्निशमन अधिकारी गौरव तंवर ने कहा कि लीकेज पैट्रोल टैंक को सुरक्षित खाली कराने की व्यवस्था की जा रही है।