    राजस्थान पर्यटन विभाग की मासिक श्रृंखला 'अनहद' के दूसरे चरण में उस्ताद शुजात हुसैन खां बजाएंगे सितार

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:28 PM (IST)

    राजस्थान पर्यटन विभाग की 'अनहद' मासिक श्रृंखला की दूसरी कड़ी में 11 अक्टूबर को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद शुजात हुसैन खां प्रस्तुति देंगे। यह कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत व ललित कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए है और इसमें प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इमदादखानी घराने से संबंधित शुजात हुसैन खां गायकी अंग के सितार वादन के लिए प्रसिद्ध हैं और उनका एक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित हुआ था।

    डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा शास्त्रीय संगीत व ललित कलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रारंभ की गई मासिक श्रृंखला ‘अनहद’ की दूसरी कड़ी में इमदादखानी घराने के प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद शुजात हुसैन खां अपनी प्रस्तुति देंगे।

    कार्यक्रम 11 अक्टूबर, शनिवार को शाम 7 बजे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वैन्यू सपोर्ट राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर द्वारा दिया जा रहा है।

    पर्यटन आयुक्त रुकमणि रियाड़ के अनुसार इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विभाग के सहयोग से स्पिक मैके द्वारा किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार, अनहद श्रृंखला प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। कार्यक्रम में उस्ताद शुजात खां के साथ दो तबला वादक उस्ताद जुहेद अहमद खां और शरीफ मुस्तफा, तथा ढोलक वादक प्रतीक कुमार संगत करेंगे। शुजात हुसैन खां का इंडो-फारसी ‘गजल’ का एल्बम ‘द रेन’ वर्ष 2004 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था।

    गौरतलब है कि उनकी शैली में परंपरा और नवाचार का संतुलन देखने को मिलता है। वे गायकी अंग के सितार वादन के लिए प्रसिद्ध हैं और लोकगीतों एवं कविता में भी रुचि रखते हैं।