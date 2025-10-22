Rajasthan: सवाई माधोपुर में भीषण हादसा, तीन लोगों की मौके पर मौत; छह लोग गंभीर घायल
राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में मंगलवार शाम एक तेज रफ्तार कार और एक यात्री टेंपो की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पीटीआई, जयपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में मंगलवार शाम एक तेज रफ्तार कार और एक यात्री टेंपो की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो सड़क से उतरकर सड़क किनारे एक खाई में गिर गया, जिससे कई यात्री हाईवे पर गिर गए। यह दुर्घटना सवाई माधोपुर-गंगापुर सिटी मेगा हाईवे पर लालपुर उमरी गांव के पास हुई।
पुलिस के अनुसार, टेंपो यात्रियों को लेकर सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने उसे टक्कर मार दी।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों में से पांच को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया है। शवों को सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।